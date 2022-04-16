PSG mantém Zidane como plano A para o lugar de Pochettino, diz jornal

O francês Zinedine Zidane segue como prioridade da diretoria do PSG para substituir Mauricio Pochettino no comando do grupo. De acordo com o jornal "'Le Parisien", a decisão será tomada em breve, e as chances de o argentino permanecer na equipe são remotas.Zidane tem como grande objetivo profissional a seleção francesa, que seguirá com Didier Deschamps até a Copa do Mundo de 2022. O clube não seria a prioridade do ex-meia, mas a proposta dos donos, que pertencem à família real do Qatar, pode mudar o cenário.
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Outras opções consideradas pela diretoria, segundo a publicação, seriam Massimiliano Allegri, da Juventus, e Antonio Conte, do Tottenham. Além disso, o diretor esportivo Leonardo também pode deixar o clube ao fim da temporada, o que pode acarretar em mudanças mais drásticas na gestão.
A situação de Pochettino no clube ficou ainda mais delicada após a eliminação precoce nas oitavas da Champions League. O treinador tem o objetivo de voltar ao futebol inglês. No país, ele ganhou destaque em Southampton e Tottenham.