PSG mantém Zidane como plano A para o lugar de Pochettino, diz jornal

O francês Zinedine Zidane segue como prioridade da diretoria do PSG para substituir Mauricio Pochettino no comando do grupo. De acordo com o jornal "'Le Parisien", a decisão será tomada em breve, e as chances de o argentino permanecer na equipe são remotas.Zidane tem como grande objetivo profissional a seleção francesa, que seguirá com Didier Deschamps até a Copa do Mundo de 2022. O clube não seria a prioridade do ex-meia, mas a proposta dos donos, que pertencem à família real do Qatar, pode mudar o cenário.