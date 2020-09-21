PSG lidera a corrida pela contratação do zagueiro Koulibaly, diz site

A corrida pela contratação do zagueiro Koulibaly, do Napoli, tem um novo concorrente na dianteira: o Paris Saint-Germain. De acordo com o 'Calciomercato', o time francês está mais adiantado nas negociações em relação ao Manchester City.Os Citizens teriam oferecido 60 milhões de euros pelo senegalês de 29 anos, valor considerado baixo para os dirigentes do time italiano. O PSG, no entanto, eleva o número para 70 milhões (R$ 444 mi). O Napoli tenta fazer o valor chegar a 80 milhões, mas as duas equipes ainda negociam bônus e pedidas.
Ainda há uma outra possibilidade: a de um empréstimo por uma temporada. Neste caso, o Napoli aceitaria um valor de 10 a 15 milhões de euros pela cessão, desde que seja incluída uma cláusula de compra obrigatória ao fim do vínculo.
Koulibaly chegou ao Napoli em julho de 2014 após sair do Genk, da Bélgica. Pelo clube italiano, já são 247 jogos, com 10 gols marcados.