PSG lidera a corrida pela contratação do zagueiro Koulibaly, diz site

A corrida pela contratação do zagueiro Koulibaly, do Napoli, tem um novo concorrente na dianteira: o Paris Saint-Germain. De acordo com o 'Calciomercato', o time francês está mais adiantado nas negociações em relação ao Manchester City.Os Citizens teriam oferecido 60 milhões de euros pelo senegalês de 29 anos, valor considerado baixo para os dirigentes do time italiano. O PSG, no entanto, eleva o número para 70 milhões (R$ 444 mi). O Napoli tenta fazer o valor chegar a 80 milhões, mas as duas equipes ainda negociam bônus e pedidas.