PSG irá propor oferta irrecusável para Mbappé, segundo portal francês

O Paris Saint-Germain segue com alguma esperança e irá fazer uma proposta contratual irrecusável para que Kylian Mbappé siga no clube, segundo a "RMC Sports". O camisa sete pode se tornar o jogador de futebol mais bem pago do mundo.De acordo com as informações, a oferta seria similar, em termos econômicos, a que Mbappé recusou no último mês de agosto. Após este fato, o Real Madrid, principal interessado no camisa sete, buscou um acordo com o PSG pela chegada do atacante francês, mas em vão.

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Nasser Al-Khelaifi, dono do Paris Saint-Germain, entende que a renovação de Mbappé é o tema prioritário no clube, uma vez que o atleta desponta como o principal nome do elenco na atual temporada. O clube pensa em um projeto em torno do campeão do mundo no longo prazo.

Após a vitória do equipe de Mauricio Pochettino sobre o Real Madrid, Mbappé, autor do único gol da partida, afirmou que ainda não havia decidido o seu futuro. Com isso, uma renovação com o PSG não pode ser descartada, embora todos os caminhos apontem para a Espanha.