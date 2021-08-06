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PSG inicia contatos para tentar contratar Messi, e conta com 'ajuda' de Neymar na operação

Amizade do argentino com o brasileiro é trunfo do Paris Saint-Germain para tentar acertar chegada do agora ex-Barcelona. Em abril, franceses fizeram proposta, que foi recusada...

Publicado em 06 de Agosto de 2021 às 10:11

LanceNet

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Publicado em 

06 ago 2021 às 10:11
Crédito: MAURO PIMENTEL / AFP
O sonho do Paris Saint-Germain em contratar Lionel Messi pode estar mais perto de virar realidade. Após a confirmação de que o jogador argentino não seguirá no Barcelona, a equipe francesa abriu conversas com o entorno do astro para tentar viabilizar sua chegada à Cidade Luz.
+ Veja a tabela da Ligue 1De acordo com informações do jornalista Fabrizio Romano, da "Sky Sports" e do jornal "The Guardian", a equipe parisiense "está progredindo" nas negociações para tentar acertar sua contratação. Ainda segundo o repórter italiano, o PSG tem confiança de que terá um final feliz.
Em abril, segundo o jornalista Marcelo Bechler, da "TNT Sports", o Paris Saint-Germain apresentou uma proposta oficial a Messi, com contrato de dois anos e "valores insuperáveis". No entanto, com o desejo de renovar seu vínculo com o Barcelona e seguir no Camp Nou, o argentino recusou a oferta.

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