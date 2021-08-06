PSG inicia contatos para tentar contratar Messi, e conta com 'ajuda' de Neymar na operação

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O sonho do Paris Saint-Germain em contratar Lionel Messi pode estar mais perto de virar realidade. Após a confirmação de que o jogador argentino não seguirá no Barcelona, a equipe francesa abriu conversas com o entorno do astro para tentar viabilizar sua chegada à Cidade Luz.

+ Veja a tabela da Ligue 1De acordo com informações do jornalista Fabrizio Romano, da "Sky Sports" e do jornal "The Guardian", a equipe parisiense "está progredindo" nas negociações para tentar acertar sua contratação. Ainda segundo o repórter italiano, o PSG tem confiança de que terá um final feliz.