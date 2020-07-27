PSG informa lesão e Mbappé deve perder o jogo contra a Atalanta

Crédito: GEOFFROY VAN DER HASSELT / AFP

Um grande problema para o Paris Saint-Germain na luta pelo título da Liga dos Campeões. O clube francês informou nesta segunda-feira (27), que Kylian Mbappé ficará fora de combate por, pelo menos, três semanas.

Após a lesão, o atacante francês fez novos exames e foi constatado uma torção no tornozelo com lesão no ligamento externo. Com isso, Mbappé deve perder a partida contra a Atalanta.