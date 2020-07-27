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futebol

PSG informa lesão e Mbappé deve perder o jogo contra a Atalanta

Atacante francês se lesionou contra o Saint-Étienne e ficará fora por cerca de três semanas...
LanceNet

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Publicado em 

27 jul 2020 às 15:18

Publicado em 27 de Julho de 2020 às 15:18

Crédito: GEOFFROY VAN DER HASSELT / AFP
Um grande problema para o Paris Saint-Germain na luta pelo título da Liga dos Campeões. O clube francês informou nesta segunda-feira (27), que Kylian Mbappé ficará fora de combate por, pelo menos, três semanas.
Após a lesão, o atacante francês fez novos exames e foi constatado uma torção no tornozelo com lesão no ligamento externo. Com isso, Mbappé deve perder a partida contra a Atalanta.
Mbappé vem sendo um dos jogadores mais importantes para o Paris Saint-Germain nesta temporada. O francês soma 34 partidas, 30 gols e 18 assistências.

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