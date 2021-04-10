PSG goleia Strasbourg antes do confronto contra o Bayern

O Paris Saint-Germain conquistou uma importante vitória contra o Strasbourg fora de casa por 4 a 1 pelo Campeonato Francês. Com gols de Mbappé, Sarabia, Kean e Paredes, o time de Mauricio Pochettino segue na vice-liderança e embalado para o duelo contra o Bayern pela Champions League.SUSTO E RESPOSTAAos nove minutos do primeiro tempo, o Strasbourg deu um susto no Paris Saint-Germain com Thomasson finalizando de fora da área na trave de Navas. No entanto, Mbappé recebeu passe pelo lado esquerdo da área aos 16 minutos, limpou a marcação e finalizou por baixo das pernas do goleiro para abrir o marcador.
ABRIU A PORTEIRAApós o gol do camisa sete, os vice-líderes do Campeonato Francês decolaram na partida. Aos 27 minutos, Sarabia foi encontrado fora da área, o espanhol infiltrou sem marcação e anotou seu gol. No final da primeira etapa, Mbappé invadiu o campo do Strasbourg, encontrou Kean e o italiano bateu de primeira e fez 3 a 0.
MAIS GOLSAos 15 minutos da segunda etapa, Kean recebeu longo lançamento, saiu cara a cara com o Sels, que fez grande intervenção. Aos 18, Sahi descontou para os mandantes após receber cruzamento pelo lado direito. No entanto, Paredes fechou a goleada após marcar gol de falta.