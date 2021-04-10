Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

PSG goleia Strasbourg antes do confronto contra o Bayern

Sem Neymar, equipe de Mauricio Pochettino fez uma ótima partida coletiva e time segue na vice-liderança do Campeonato Francês e três pontos atrás do Lille...

Publicado em 10 de Abril de 2021 às 13:49

Crédito: Mbappé abriu o placar para o PSG diante do Strasbourg (PATRICK HERTZOG / AFP
O Paris Saint-Germain conquistou uma importante vitória contra o Strasbourg fora de casa por 4 a 1 pelo Campeonato Francês. Com gols de Mbappé, Sarabia, Kean e Paredes, o time de Mauricio Pochettino segue na vice-liderança e embalado para o duelo contra o Bayern pela Champions League.SUSTO E RESPOSTA​Aos nove minutos do primeiro tempo, o Strasbourg deu um susto no Paris Saint-Germain com Thomasson finalizando de fora da área na trave de Navas. No entanto, Mbappé recebeu passe pelo lado esquerdo da área aos 16 minutos, limpou a marcação e finalizou por baixo das pernas do goleiro para abrir o marcador.
ABRIU A PORTEIRA​Após o gol do camisa sete, os vice-líderes do Campeonato Francês decolaram na partida. Aos 27 minutos, Sarabia foi encontrado fora da área, o espanhol infiltrou sem marcação e anotou seu gol. No final da primeira etapa, Mbappé invadiu o campo do Strasbourg, encontrou Kean e o italiano bateu de primeira e fez 3 a 0.
MAIS GOLSAos 15 minutos da segunda etapa, Kean recebeu longo lançamento, saiu cara a cara com o Sels, que fez grande intervenção. Aos 18, Sahi descontou para os mandantes após receber cruzamento pelo lado direito. No entanto, Paredes fechou a goleada após marcar gol de falta.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados