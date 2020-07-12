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PSG faz amistoso contra time da segunda divisão e goleia por 9 a 0; Neymar joga o primeiro tempo e marca duas vezes

Clube estava há exatos quatro meses e um dia sem atuar, desde que venceu o Borussia Dortmund pela Liga dos Campeões. Time titular atuou apenas no primeiro tempo...
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Publicado em 

12 jul 2020 às 18:53

Publicado em 12 de Julho de 2020 às 18:53

Crédito: ANNE-CHRISTINE POUJOULAT / AFP
Depois de quatro meses sem uma partida de futebol, o Paris Saint-Germain voltou a entrar em campo neste domingo. Em um amistoso contra o Le Havre, da segunda divisão, os parisienses venceram por 9 a 0. A última partida do clube havia sido no dia 11 de março, pelas oitavas de final da Liga dos Campeões, quando o clube eliminou o Borussia Dortmund.
Com o time titular no primeiro tempo, a equipe de Thomas Tuchel foi para o intervalo vencendo por 5 a 0. Icardi (duas vezes), Neymar (duas vezes) e Mbappé marcaram os gols. O brasileiro, inclusive, fez um golaço. Em belo passe de Di María, o camisa 10 invadiu a área, deixou dois marcadores para trás, o goleiro no chão, e bateu cruzado. O outro gol foi de pênalti.
Na etapa final, Tuchel mudou todo o time. Já na volta do intervalo, dos 11 que começaram jogando, 10 foram substituídos. Apenas o lateral-esquerdo Bakker permaneceu em campo, mas deu lugar a Pembele aos 16 minutos. Gueye, Sarabia (duas vezes) e Muinga completaram a goleada.
O amistoso serviu de preparação para o PSG, que terá as finais da Copa da França e da Copa da Liga Francesa, contra Saint-Étienne e Lyon, respectivamente, além da fase final da Liga dos Campeões pela frente. O jogos nacionais serão nos dias 24 e 31 de julho. Na competição continental, Neymar e companhia enfrentarão a Atalanta, no dia 12 de agosto.
Nos dias 17 e 21 de julho o PSG fará novos amistosos também em preparação. O primeiro adversário será o Waasland Beveren, e o segundo será o Celtic.

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