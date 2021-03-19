PSG estuda vender Icardi para facilitar chegada de Messi

Os rumores de que Mauro Icardi pode deixar o Paris Saint-Germain não param. Segundo a imprensa italiana, caso a saída do atacante argentino realmente ocorra, facilitaria uma possível chegada de Lionel Messi.
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Apesar de Icardi ter um contrato em vigor, existem clubes da Itália interessados em seu futebol. Juventus, Milan e Roma monitoram de perto a situação e estudam uma investida caso o PSG queira se desfazer do jogador. Além disso, o diretor de futebol do PSG, Leonardo, gostaria de estender o empréstimo de Moise Kean ou garantir a contratação do jogador em definitivo. A direção do clube está muito satisfeita com o desempenho do italiano e, por conta disso, dispensar um dos nomes do ataque é o mais provável.
A saída de Icardi geraria um alto caixa ao clube francês e seria mais um motivo para acreditar na chegada de Messi. Economicamente, seria viável e ajudaria o PSG a cumprir o fair play financeiro.