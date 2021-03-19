PSG estuda vender Icardi para facilitar chegada de Messi

Os rumores de que Mauro Icardi pode deixar o Paris Saint-Germain não param. Segundo a imprensa italiana, caso a saída do atacante argentino realmente ocorra, facilitaria uma possível chegada de Lionel Messi.

Apesar de Icardi ter um contrato em vigor, existem clubes da Itália interessados em seu futebol. Juventus, Milan e Roma monitoram de perto a situação e estudam uma investida caso o PSG queira se desfazer do jogador. Além disso, o diretor de futebol do PSG, Leonardo, gostaria de estender o empréstimo de Moise Kean ou garantir a contratação do jogador em definitivo. A direção do clube está muito satisfeita com o desempenho do italiano e, por conta disso, dispensar um dos nomes do ataque é o mais provável.