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futebol

PSG estuda vender Icardi para facilitar chegada de Messi

Juventus, Roma e Milan querem contar com o atacante argentino e a equipe francesa pode se desfazer dele para gerar caixa...

Publicado em 19 de Março de 2021 às 08:53

LanceNet

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Publicado em 

19 mar 2021 às 08:53
Crédito: FRANCK FIFE / AFP
Os rumores de que Mauro Icardi pode deixar o Paris Saint-Germain não param. Segundo a imprensa italiana, caso a saída do atacante argentino realmente ocorra, facilitaria uma possível chegada de Lionel Messi.
VEJA A TABELA DO CAMPEONATO FRANCÊS
Apesar de Icardi ter um contrato em vigor, existem clubes da Itália interessados em seu futebol. Juventus, Milan e Roma monitoram de perto a situação e estudam uma investida caso o PSG queira se desfazer do jogador. Além disso, o diretor de futebol do PSG, Leonardo, gostaria de estender o empréstimo de Moise Kean ou garantir a contratação do jogador em definitivo. A direção do clube está muito satisfeita com o desempenho do italiano e, por conta disso, dispensar um dos nomes do ataque é o mais provável.
A saída de Icardi geraria um alto caixa ao clube francês e seria mais um motivo para acreditar na chegada de Messi. Economicamente, seria viável e ajudaria o PSG a cumprir o fair play financeiro.

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