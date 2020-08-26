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futebol

PSG estuda o nome de Allegri para substituir Thomas Tuchel

Cargo do treinador alemão estaria ameaçado depois da derrota para o
Bayern de Munique, na decisão da Liga dos Campeões, em Lisboa...

Publicado em 26 de Agosto de 2020 às 16:41

LanceNet

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Publicado em 

26 ago 2020 às 16:41
Crédito: Reprodução
Logo após Antonio Conte ser confirmado no comando da Inter de Milão, Massimiliano Allegri, apontado pela imprensa italiana como seu sucessor no comando dos nerazurris, é o favorito para assumir o comando do Paris Saint-Germain. De acordo com o "Calciomercato", Thomas Tuchel não está com confiança da direção parisiense.Embora tenha conquistado três títulos na última temporada, o trabalho de Tuchel não é inquestionável. Ele sofreu muitas críticas e, principalmente, balançou após a derrota para o Bayern de Munique na Liga dos Campeões. O brasileiro Leonardo, diretor de futebol do PSG, é um grande admirador de Allegri desde quando estava no Milan, entre 2010 e 2014.

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