PSG estuda o nome de Allegri para substituir Thomas Tuchel

Logo após Antonio Conte ser confirmado no comando da Inter de Milão, Massimiliano Allegri, apontado pela imprensa italiana como seu sucessor no comando dos nerazurris, é o favorito para assumir o comando do Paris Saint-Germain. De acordo com o "Calciomercato", Thomas Tuchel não está com confiança da direção parisiense.Embora tenha conquistado três títulos na última temporada, o trabalho de Tuchel não é inquestionável. Ele sofreu muitas críticas e, principalmente, balançou após a derrota para o Bayern de Munique na Liga dos Campeões. O brasileiro Leonardo, diretor de futebol do PSG, é um grande admirador de Allegri desde quando estava no Milan, entre 2010 e 2014.