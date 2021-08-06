PSG está perto de contratar Messi; contrato deve ser válido até junho de 2023

Crédito: Nelson Almeida/AFP

Depois de deixar o Barcelona, o destino de Messi deve ser o Paris Saint-Germain. De acordo com o jornalista Fabrizio Romano, do "The Guardian", o clube francês está perto de contratar o craque argentino. O PSG, inclusive, prepara o contrato oficial que seria válido até junho de 2023.

> Encaixamos Messi em 15 gigantes do futebol mundial; veja como ficou- O Paris Saint-Germain está perto de contratar Leo Messi, confirmou. O PSG prepara o contrato oficial até junho de 2023 para ser apresentado a Messi e seu pai Jorge nas próximas horas. Messi está aberto para entrar no PSG. Neymar estava empurrando nas últimas 24h. O PSG está tão, tão confiante - disse Fabrizio Romano. Em Paris, Leo Messi seria treinado pelo argentino Mauricio Pochettino, e reencontraria alguns de seus amigos. Neymar, principal estrela do PSG, fez história no Barcelona com Messi e, na Seleção Argentina, Di María e Paredes conquistaram a Copa América com o craque. Neymar, inclusive, estaria ajudando nas conversas para convencer Messi a se mudar para Paris.

Nesta janela de transferências, o Paris Saint-Germain tratou de reforçar um setor que foi alvo de críticas: a defesa. Achraf Hakimi, ex-Inter de Milão, foi contratado pela lateral-direita, e Sergio Ramos chegou para a zaga. Além deles, o goleiro Gianluigi Donnarumma assinou com o PSG após fazer ótima uma Eurocopa. Gigi Wijnaldum, meio-campista ex-Liverpool, quase deixou o Liverpool para acertar com o Barcelona, mas fechou com os franceses.Ainda nesta sexta-feira, o jornalista já havia informado que negociações entre o argentino e o clube francês "estão progredindo bem" e o PSG está convencido de que poderá concluir o acordo em breve. O Chelsea, possível concorrente por Messi, não fez nenhum contato e está focado em Lukaku, conforme informou Romano.