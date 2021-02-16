PSG está interessado na contratação de atacante do Atlético de Madrid

O Paris Saint-Germain cogita a contratação de Marcos Llorente, do Atlético de Madrid, na próxima janela de transferências, segundo o programa “El Chiringuito”. O atleta, que possui uma multa no valor de 125 milhões de euros (R$ 815 milhões), pode ser vendido por cerca de 70 milhões de euros (R$ 456 milhões).O jogador está em seu segundo ano sob comando do técnico Diego Simeone e tem mostrado seu valor atuando em diferentes funções, além de contribuir para o sucesso da equipe na temporada. Em 21 partidas disputadas no Campeonato Espanhol, o meia-atacante já marcou sete gols e deu sete assistências.