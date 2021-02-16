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PSG está interessado na contratação de atacante do Atlético de Madrid

Marcos Llorente está nos planos de Leonardo para a próxima temporada, segundo programa espanhol. Atleta tem sete gols e sete assistências na La Liga...
LanceNet

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Publicado em 

16 fev 2021 às 12:31

Publicado em 16 de Fevereiro de 2021 às 12:31

Crédito: AFP
O Paris Saint-Germain cogita a contratação de Marcos Llorente, do Atlético de Madrid, na próxima janela de transferências, segundo o programa “El Chiringuito”. O atleta, que possui uma multa no valor de 125 milhões de euros (R$ 815 milhões), pode ser vendido por cerca de 70 milhões de euros (R$ 456 milhões).O jogador está em seu segundo ano sob comando do técnico Diego Simeone e tem mostrado seu valor atuando em diferentes funções, além de contribuir para o sucesso da equipe na temporada. Em 21 partidas disputadas no Campeonato Espanhol, o meia-atacante já marcou sete gols e deu sete assistências.
> Veja a tabela da La Liga
Aos 26 anos, Llorente tem contrato com os colchoneros até 2024 e é visto como um bom nome para reforçar o forte plantel do PSG. As informações apontam que o atleta está nos planos de Leonardo, diretor esportivo da equipe de Paris. Apesar da especulação, o PSG também segue atento ao nome de Messi no mercado.

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