PSG está interessado na contratação de atacante do Atlético de Madrid

O Paris Saint-Germain cogita a contratação de Marcos Llorente, do Atlético de Madrid, na próxima janela de transferências, segundo o programa “El Chiringuito”. O atleta, que possui uma multa no valor de 125 milhões de euros (R$ 815 milhões), pode ser vendido por cerca de 70 milhões de euros (R$ 456 milhões).O jogador está em seu segundo ano sob comando do técnico Diego Simeone e tem mostrado seu valor atuando em diferentes funções, além de contribuir para o sucesso da equipe na temporada. Em 21 partidas disputadas no Campeonato Espanhol, o meia-atacante já marcou sete gols e deu sete assistências.
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Aos 26 anos, Llorente tem contrato com os colchoneros até 2024 e é visto como um bom nome para reforçar o forte plantel do PSG. As informações apontam que o atleta está nos planos de Leonardo, diretor esportivo da equipe de Paris. Apesar da especulação, o PSG também segue atento ao nome de Messi no mercado.