PSG escolhe Zidane para substituir Pochettino este ano, diz jornalista

O PSG escolheu Zinedine Zidane para substituir Mauricio Pochettino em junho, quando termina a temporada 2021/2022. A informação foi dada pelo jornalista francês Daniel Riolo, da RMC Sport, no programa After RMC desta quarta-feira. No comando do PSG desde o início do ano passado, Pochettino é alvo de críticas frequentes, por mais que sua equipe ocupe a liderança isolada do Campeonato Francês e esteja nas oitavas de final da Liga dos Campeões da Uefa. Ele conta com o amparo do diretor esportivo do clube, Leonardo.