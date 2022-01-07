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futebol

PSG escolhe Zidane para substituir Pochettino este ano, diz jornalista

Troca de treinador já teria sido definida, de acordo com Daniel Riolo, da RMC Sport...
LanceNet

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Publicado em 

07 jan 2022 às 12:37

Publicado em 07 de Janeiro de 2022 às 12:37

O PSG escolheu Zinedine Zidane para substituir Mauricio Pochettino em junho, quando termina a temporada 2021/2022. A informação foi dada pelo jornalista francês Daniel Riolo, da RMC Sport, no programa After RMC desta quarta-feira. No comando do PSG desde o início do ano passado, Pochettino é alvo de críticas frequentes, por mais que sua equipe ocupe a liderança isolada do Campeonato Francês e esteja nas oitavas de final da Liga dos Campeões da Uefa. Ele conta com o amparo do diretor esportivo do clube, Leonardo.
A chegada de Zidane também é vista como um trunfo para a diretoria tentar manter Kylian Mbappé no elenco, em meio ao assédio dos gigantes do futebol mundial.
O treinador francês está sem clube desde que deixou o comando do Real Madrid, em maio de 2021. Ele também é cotado pela imprensa local para assumir a seleção da França, após a saída de Didier Deschamps.
Crédito: ZidaneseriaaescolhadoPSGparaolugardePochettinoaofinaldatemporada(Foto:GABRIELBOUYS/AFP

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