Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

PSG entra na disputa por Memphis Depay, do Lyon

Atacante encerra seu contrato no final da temporada e já manifestou desejo de deixar a equipe francesa...

Publicado em 21 de Março de 2021 às 10:05

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

21 mar 2021 às 10:05
Crédito: Damien LG / Lyon
Com contrato se encerrando, Memphis Depay é um dos jogadores que agitará o próximo mercado de transferências. De acordo com o "L'Équipe", o Paris Saint-Germain monitora o jogador e deve fazer uma investida.
VEJA A TABELA DA LIGUE 1
Depay poderia chegar a qualquer clube de graça. O Barcelona já é um clube que monitora o holandês há algum tempo, mas o PSG apareceu como um provável destino. Leonardo, diretor esportivo do clube francês, estão muito atentos ao futuro do jogador. Apesar do interesse francês, Depay já manifestou interesse em reforçar o Barcelona. Koeman tenta convencer a direção a trazer o atacante após duas tentativas frustradas nas últimas janelas.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
Brasileiro mostra como é morar em favela chinesa pagando R$ 30 de aluguel: 'Minha viagem nunca acabou'
Imagem de destaque
'Meu nome está sujo em 5 bancos por causa de bets': a angústia de brasileiros em meio ao endividamento recorde
Imagem de destaque
Como Trump recuou e ganhou mais tempo para negociar acordo com o Irã

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados