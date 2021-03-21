PSG entra na disputa por Memphis Depay, do Lyon

Com contrato se encerrando, Memphis Depay é um dos jogadores que agitará o próximo mercado de transferências. De acordo com o "L'Équipe", o Paris Saint-Germain monitora o jogador e deve fazer uma investida.

Depay poderia chegar a qualquer clube de graça. O Barcelona já é um clube que monitora o holandês há algum tempo, mas o PSG apareceu como um provável destino. Leonardo, diretor esportivo do clube francês, estão muito atentos ao futuro do jogador. Apesar do interesse francês, Depay já manifestou interesse em reforçar o Barcelona. Koeman tenta convencer a direção a trazer o atacante após duas tentativas frustradas nas últimas janelas.