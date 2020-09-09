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futebol

PSG enfrenta o Lens fora de casa sem seus principais jogadores

Neymar, Mbappé, Di María, Marquinhos, Icardi, Paredes
e Navas não estarão disponíveis para a partida...

Publicado em 09 de Setembro de 2020 às 16:10

LanceNet

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Publicado em 

09 set 2020 às 16:10
Crédito: Manu Fernandez / POOL / AFP
O Paris Saint-Germain estreará na Ligue 1 nesta quinta-feira (10). Em partida contra o Lens, às 16h (horário de Brasília), o clube parisiense não contará com seus principais jogadores.
SETE DESFALQUESO PSG não contará com Neymar, Mbappé, Di María, Marquinhos, Icardi, Paredes e Navas. Em coletiva, Tuchel disse esperar que Draxler, Kehrer, Dagba, Bulka e Bakker estejam em boa fase na partida.
FALA, PROFESSOR​- Eles fizeram uma primeira partida muito boa contra o Nice, podiam ter vencido. Joga em 5-2-1-2, joga compacto no meio e atrás, sua defesa é ativa e intensa. É um estádio histórico, com um grande público, e é triste não poder jogar lá nas condições clássicas. Não vai ser fácil, o nosso último jogo foi na final da Champions League, vai ser difícil encontrar o ritmo de imediato, teremos de dar o nosso melhor dentro de campo, mas não vamos conseguir dar o nosso máximo. Vai ser um jogo difícil e disputado, queremos vencer todos os jogos, tenho confiança nos meus jogadores, vamos dar o nosso melhor - disse Tuchel.
VERRATTI DE VOLTATuchel confirmou a volta de Verratti. O italiano esteve ausente nas fases finais de Liga dos Campeões na última temporada. O treinador do PSG disse que ele não deve atuar durante os 90 minutos, mas entrará em campo.

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