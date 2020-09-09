PSG enfrenta o Lens fora de casa sem seus principais jogadores

FALA, PROFESSOR​- Eles fizeram uma primeira partida muito boa contra o Nice, podiam ter vencido. Joga em 5-2-1-2, joga compacto no meio e atrás, sua defesa é ativa e intensa. É um estádio histórico, com um grande público, e é triste não poder jogar lá nas condições clássicas. Não vai ser fácil, o nosso último jogo foi na final da Champions League, vai ser difícil encontrar o ritmo de imediato, teremos de dar o nosso melhor dentro de campo, mas não vamos conseguir dar o nosso máximo. Vai ser um jogo difícil e disputado, queremos vencer todos os jogos, tenho confiança nos meus jogadores, vamos dar o nosso melhor - disse Tuchel.