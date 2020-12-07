PSG encara duelo contra Basaksehir como mais uma final na Champions

Crédito: Na Turquia, PSG venceu Basaksehir com gols de Moise Kean (AFP

Após um início ruim, o Paris Saint-Germain tem a faca e o queijo nas mãos para avançar às oitavas de final da Liga dos Campeões. A equipe de Neymar e Mbappé encara o Istanbul Basaksehir nesta terça-feira, às 17h (horário de Brasília), para consolidar a liderança do Grupo H e ter tranquilidade no decorrer do torneio.

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O técnico Thomas Tuchel acredita que o duelo será como mais uma final para o PSG e que o foco é terminar na primeira colocação da chave.

- Vamos nos preparar para este confronto com seriedade. Estamos muito focados porque terminaremos na liderança deste grupo se vencermos. Será uma terceira final, depois das contra Manchester United e RB Leipzig. Teremos que ter a bola, colocar o jogo no campo do adversário, fazer alguma contrapressão e estar muito atentos.

Apesar da equipe turca estar eliminada e não disputar vaga nem para a Liga Europa, o comandante alemão mostra respeito pelo rival.

- Você tem que mostrar o mesmo respeito pelo jogo e pelo adversário como nas últimas partidas. O mais importante é dar tudo para jogar este duelo com as nossas qualidades. Temos que ser sérios e estar 100% contra o Basaksehir, que mereceu jogar esta competição e é o campeão turco. Não existem partidas fáceis.