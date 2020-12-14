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PSG encara Barcelona nas oitavas da Champions em confronto que pode ter Neymar contra Messi no torneio

Bayern de Munique, atual campeão da Liga dos Campeões, enfrenta a Lazio em busca da defesa do título. Jogos de ida serão realizados em fevereiro e volta será em março...
LanceNet

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Publicado em 

14 dez 2020 às 08:26

Publicado em 14 de Dezembro de 2020 às 08:26

Crédito: PSG e Barcelona realizam o principal duelo das oitavas de final da Champions (AFP
O sorteio das oitavas de final da Liga dos Campeões aconteceu nesta segunda-feira e o Paris Saint-Germain irá encontrar o Barcelona com a possibilidade do confronto entre Messi e Neymar. O Bayern de Munique, atual campeão, encara a Lazio. Os times que terminaram em primeiro lugar na fase de grupo realizam as partidas de volta em casa.
Oa partidas de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões serão realizados nos dias 17, 17, 23 e 24 de fevereiro. Já os duelos de volta irão acontecer nos dias 9, 10, 16 e 17 de março. A final está marcada para 29 de maio e será jogada em Istambul, na Turquia.
Confira os confrontos:Manchester City x Borussia Monchengladbach​Bayern de Munique x Lazio​Chelsea x Atlético de MadridLiverpool x RB LeipzigJuventus x Porto​Paris Saint-Germain x BarcelonaDortmund x SevillaReal Madrid x Atalanta

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