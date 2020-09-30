PSG elege Raí como o maior jogador de sua história. R10 é 3°; Neymar, o 6°

Crédito: Raí é coroado o maior jogador da história do PSG (JACQUES DEMARTHON / AFP

Uma eleição para celebrar os 50 anos de fundação do Paris Saint-Germain, que está na edição lançada nesta quarta-feira da revista oficial do clube, a PSG Magazine e que contou com votos de 2.500 pessoas entre ex-jogadores (30% dos eleitores) jornalistas (30%) e sócios da agremiação (40%) elegeu Raí como o seu maior jogador na história, com 24,78% dos votos. O brasileiro ficou bem à frente do bósnio Susic - 344 jogos e 86 gols entre 1982 e 1991, com 14,18%. Ronaldinho Gaúcho apareceu em terceiro lugar, seguido de Ibrahimovic. O português Pauleta ficou em quinto e Neymar , em sexto.​Vale citar que Raí foi o primeiro colocado tanto na lista dos ex-jogadores, quanto na votação dos jornalistas e dos sócios. Vitória completa. - Sinto um imenso orgulho. Estou honrado com essa gratidão que as pessoas manifestaram comigo. Não acredito necessariamente em destino, mas acredito em energias que atraem. Estava escrito que eu compartilharia essa história com o Paris - disse Raí, atual diretor-executivo de futebol do São Paulo.

Histórico de Raí no PSG

Raí defendeu o Paris Saint-Germain entre 1993 e 1998. Foi capitão da equipe e o cérebro da campanha do título do Campeonato Francês de 1993/94, o segundo da história do clube e um dos mais icônicos. O brazuca ainda esteve presente nos títulos da Copa da França de 1994/95 e 1997/98, da Copa da Liga Francesa de 1994/95 e 1997/98, da Supercopa da França de 1995, da Recopa Europeia 1995/96. Esta foi a primeira conquista internacional do Paris. Nas cinco temporadas que esteve no PSG, Raí jogou 204 partidas e marcou 71 gols.

Ney fora do 11 ideal

Embora tenha terminado na posição 6, Neymar não apareceu na lista da seleção de todos os tempos do PSG que contou com a seguinte formação:

Lama; Thiago Silva, Ricardo Gomes e Marquinhos; Verratti, Fernandéz, Raí e Susic; Ibrahimovic, Pauleta e Ronaldinho. TEC: Carlo Ancelotti

Top4

1 - Raí (Brasil) 24,78% dos votos2 - Susic (Bósnia) 14,18%3 - Ronaldinho (Brasil) 10,46%4 - Ibrahimovic (Suécia) 9,65%

A PSG Magazine fez outras votações. Foram elas:

Melhor treinador (Carlo Ancelotti)O italiano superou Laurent Blanc e Luis Fernandez

Melhor jogador formado no clube: Luis Fernandez

O ex-lateral (que fez o gol que eliminou o Brasil nos pênaltis nas quartas da Copa de 1986) venceu Nikolas Anelka e Presnel Kimpembe.

Gol mais bonito: Pauleta

O tento quase sem ângulo que o português marcou no clássico contra o Olympique de Marselha, em 2004 , foi o mais votado (veja o gol no video abaixo).Em seguida aparecem o tento de Weah contra o Bayern, em 1994; e o gol de Ginola sobre o Real Madrid em 1993.Maior jogo da História: PSG 4x1 Real Madrid (1993)

Os três jogos mais votados foram todos pela Liga dos Campeões. O duelo de 18 de março de 1993 contra o Real Madrid superou a goleada do PSG sobre o Barcelona na Champions de 2017 e o jogo contra o Chelsea, em 2015.