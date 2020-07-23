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PSG e Saint-Étienne fazem final da Copa da França nesta sexta-feira

Jogo marcará a volta oficial do futebol na França após a paralisação por conta da pandemia do novo coronavírus. PSG busca o 13º título, quanto o Saint-Étienne quer o sétimo...
LanceNet

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Publicado em 

23 jul 2020 às 18:00

Publicado em 23 de Julho de 2020 às 18:00

Crédito: ANNE-CHRISTINE POUJOULAT / AFP
A bola vai voltar a rolar oficialmente na França. Nesta sexta-feira, PSG e Saint-Étienne fazem a grande final da Copa da França, principal torneio eliminatório do país. O jogo acontece no Stade de France, às 16h (de Brasília). O Fox Sports transmite o jogo com exclusividade.
Esta será a primeira partida oficial na França desde março. Com a paralisação das competições em virtude da pandemia do novo coronavírus, o futebol teve seu último jogo disputado no país no dia 11 de março, na vitória do PSG sobre o Borussia Dortmund, pelas oitavas de final da Liga dos Campeões.PARA MANTER O DOMÍNIOApós ser declarado campeão do Campeonato Francês, que foi encerrado prematuramente por conta da pandemia, o Paris Saint-Germain quer garantir mais um título. Além da final da Copa da França, o time de Neymar, Mbappe e companhia encara o Lyon na próxima semana na final da Copa da Liga Francesa. A fase final da Liga dos Campeões, principal objetivo do clube, será em agosto.
O PSG já fez três amistosos desde retornou às atividades após a pior fase da Covid-19, e venceu todos eles com facilidade. Com Neymar vivendo grande fase, os parisienses bateram o Le Havre por 9 a 0, o Waasland-Beveren por 7 a 0 e o Celtic por 4 a 0. O brasileiro marcou quatro vezes.
- A melhor maneira de chegar a Portugal seria com mais dois títulos. Começa na sexta-feira. Toda a preparação foi feita para estar mental e fisicamente pronta para esta partida. Não quero falar sobre Atalanta, esse não é o assunto. Para um clube como o Paris Saint-Germain, jogar finais e ganhar títulos é importante. Seria a melhor coisa para se preparar para a Liga dos Campeões. O Saint-Étienne também estará lá para vencer, esse será o nosso desafio. Temos de ir passo a passo, e não pensar em Lisboa. Jogar uma final é sempre um grande desafio, porque há uma atmosfera especial. Estamos aqui para isso - disse o técnico Thomas Tuchel na véspera da partida.
UM RECOMEÇOPara o Saint-Étienne a partida já é vista como uma nova temporada, querendo esquecer o que aconteceu antes da paralisação do futebol. O clube alviverde terminou o Campeonato Francês na 17ª colocação, somente uma posição acima da zona da degola, e quase disputou o playoff de rebaixamento.
Maior campeão francês, com dez títulos, e seis vezes campeão da Copa da França, o Saint-Étienne quer encerrar um jejum de 43 anos. A última vez que a equipe venceu a competição foi em 1977, sobre o Stade de Reims.
- Nós não somos favoritos. Nosso objetivo é nos divertirmos, fazer parte do jogo. Nos últimos dois jogos contra o PSG, rapidamente tivemos que jogar com dez. Eles não perdoam. Sempre que, apesar de nossa inferioridade numérica, continuamos sendo empreendedores, não nos enrolamos diante de nossa meta. O que eu quero é que deixemos ir. Nós não temos nada a perder. Pelo contrário - disse o técnico Claude Puel.
PROVÁVEIS TIMES​Paris Saint-Germain: Keylor Navas; Kehrer, Marquinhos, Thiago Silva e Kurzawa; Paredes, Gueye, Di María e Neymar; Mbappé e Icardi.
Saint-Étienne: Moulin; Debuchy, Fofana, Kolodziejczak e Silva; Aholou, M'Vila e Camara; Boudebouz, Diony e Khazri.

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