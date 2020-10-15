PSG e Rennes entram em campo pelo Campeonato Francês nesta sexta

Crédito: PSG vive bom momento com quatro vitórias consecutivas no Campeonato Francês (FRANCK FIFE / AFP

O Paris Saint-Germain viaja para encarar o Nimes pelo Campeonato Francês nesta sexta-feira, às 16h (horário de Brasília). O gigante francês busca entrar pela primeira vez na temporada no G-3 após um início ruim na competição, mas o time liderado por Neymar vem de quatro vitórias consecutivas e quer manter o embalo.

Apesar do bom momento, o técnico Thomas Tuchel terá dificuldade em escalar o time, pois Verratti, Draxler, Marquinhos, Bernat, Icardi e Kehrer estão machucados, enquanto Ander Herrera testou positivo para Covid-19 e Danilo Pereira teve contato com Cristiano Ronaldo, que também se contaminou com o vírus. Além disso, Di Maria e Kurzawa estão suspensos.

- Nosso desafio é grande e tenho que encontrar soluções. Esperamos o de semper: a vitória. Ainda temos muita ambição, mas a situação é especial. Rafinha mostrou coisas boas nos treinamentos e já terá oportunidade de jogar - adiantou o alemão.

Mais cedo, às 14h (horário de Brasília), o líder Rennes viaja para enfrentar o lanterna Dijon, mas o técnico Julien Stéphan afirmou que não há favoritismo por conta de todo o histórico recente de jogos contra o rival fora de casa.

- Existem bons jogadores no Dijon. Eles têm um bom potencial ofensivo com atletas de velocidade capazes de dar profundidade. Devemos ter muito cuidado e levar a equipe muito a sério, pois das últimas quatro viagens que fizemos para lá, perdemos os quatro jogos.