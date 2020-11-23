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futebol

PSG e RB Leipzig se enfrentam em final na fase de grupos da Champions

Partida desta terça-feira é considerada chave para ambas as equipes que brigam por vaga nas oitavas de final. PSG vai iniciar duelo com Neymar mesmo sem estar 100%...
LanceNet

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Publicado em 

23 nov 2020 às 13:19

Publicado em 23 de Novembro de 2020 às 13:19

Crédito: Confronto entre PSG e RB Leipzig promete equilíbrio e tensão (Ronny HARTMANN / AFP
O Paris Saint-Germain recebe o RB Leipzig em jogo decisivo pela Liga dos Campeões nesta terça-feira, às 17h (horário de Brasília). Os franceses estão em uma situação delicada no grupo e ocupam apenas a 3ª colocação, atrás do líder Manchester United e da equipe alemã, que busca segurar o time de Thomas Tuchel e se aproximar da classificação às oitavas de final.Apesar de não estar no melhor nível físico, o treinador alemão garantiu que Neymar irá iniciar a partida e trata o confronto como uma final antecipada do torneio.
- Todos estão motivados para o jogo e temos confiança em nós mesmos. Este jogo é como uma final para a gente. Precisamos ser mais corajosos. Não quero que joguemos com medo de sofrer um gol. Temos que ganhar confiança em todos os jogos, em todos os momentos, e queremos provar que podemos vencer jogos difíceis.
O zagueiro Marquinhos mostrou confiança e afirmou saber quais objetivos quer alcançar com o PSG nesta temporada.
- Assim que a temporada começa, sabemos nossos objetivos. Somos concorrentes e temos fome. Sempre queremos vencer. Sabemos que não é fácil, não é com um estalar de dedos que chegamos à final. Existe um caminho, com obstáculos, e devemos superá-los. Os objetivos e desejos estão sempre lá, não importa o caminho.
Na última temporada, as equipes se enfrentaram pela semifinal da Liga dos Campeões em partida onde o PSG mostrou muita superioridade e venceu o RB Leipzig por 3 a 0. Na atual campanha, pelo Grupo H, os alemães conseguiram vingança e triunfaram por 2 a 1. Os franceses não contam com Kimpembe, expulso no último duelo, mas o duelo é chave visando a classificação às oitavas de final.

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