PSG e RB Leipzig se enfrentam em final na fase de grupos da Champions

Crédito: Confronto entre PSG e RB Leipzig promete equilíbrio e tensão (Ronny HARTMANN / AFP

O Paris Saint-Germain recebe o RB Leipzig em jogo decisivo pela Liga dos Campeões nesta terça-feira, às 17h (horário de Brasília). Os franceses estão em uma situação delicada no grupo e ocupam apenas a 3ª colocação, atrás do líder Manchester United e da equipe alemã, que busca segurar o time de Thomas Tuchel e se aproximar da classificação às oitavas de final.Apesar de não estar no melhor nível físico, o treinador alemão garantiu que Neymar irá iniciar a partida e trata o confronto como uma final antecipada do torneio.

- Todos estão motivados para o jogo e temos confiança em nós mesmos. Este jogo é como uma final para a gente. Precisamos ser mais corajosos. Não quero que joguemos com medo de sofrer um gol. Temos que ganhar confiança em todos os jogos, em todos os momentos, e queremos provar que podemos vencer jogos difíceis.

O zagueiro Marquinhos mostrou confiança e afirmou saber quais objetivos quer alcançar com o PSG nesta temporada.

- Assim que a temporada começa, sabemos nossos objetivos. Somos concorrentes e temos fome. Sempre queremos vencer. Sabemos que não é fácil, não é com um estalar de dedos que chegamos à final. Existe um caminho, com obstáculos, e devemos superá-los. Os objetivos e desejos estão sempre lá, não importa o caminho.