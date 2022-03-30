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futebol

PSG e Neymar não vivem boa relação, mas craque brasileiro deve seguir no clube

Astro brasileiro é alvo de críticas de torcedores e imprensa da França, mas uma possível saída do jogador é considerada improvável
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LanceNet

LanceNet

Publicado em 

30 mar 2022 às 14:54

Publicado em 30 de Março de 2022 às 14:54

Neymar não vive um bom momento no Paris Saint-Germain. O brasileiro é o principal alvo de críticas dos torcedores do clube e da imprensa francesa por conta da eliminação para o Real Madrid na Champions League. Porém, uma mudança de ares para o jogador é tratada como improvável.> Ídolo do Manchester United relembra período com Cristiano Ronaldo: 'Era bom, mas chato para c******'
Isto porque, segundo o site ‘GOAL’, Neymar não pensa em deixar o clube na próxima janela de transferências. O astro brasileiro tem contrato com o Paris Saint-Germain até junho de 2025 e deseja cumprí-lo.
Além disso, Neymar tem o melhor salário do elenco - maior que o de Messi, inclusive - o que faz ele descartar ainda mais uma saída. Com um bom contrato firmado com o Paris, ainda seria difícil algum outro clube arcar com os custos para ter o jogador.
Na temporada, Neymar não garantiu bons números com a camisa do clube francês. Por conta de lesões, atuou somente em 21 partidas, marcando cinco gols e dando cinco assistências.
Crédito: SaídadeNeymardoPSGéconsideradacomoimprovável(Foto:FRANCKFIFE/AFP

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