PSG e Atlético de Madrid monitoram situação de Henderson, do Liverpool

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Enquanto negocia a renovação contratual com o Liverpool, o meio-campista Jordan Henderson começa a atrair o interesse de outros clubes do Velho Continente. De acordo com informações da imprensa britânica, Paris Saint-Germain e Atlético de Madrid brigam nos bastidores pelo atleta dos Reds.

+ Veja a tabela e os jogos da Premier League 2021/22Segundo o portal "The Athletic", Henderson é um jogador que agrada ao técnico Mauricio Pochettino, que conhece o atleta da época em que comandou o Tottenham, rival do Liverpool na Inglaterra. A chegada do capitão dos Reds seria um plano B à tentativa de contratar Paul Pogba, do Manchester United.

Do lado do Atlético de Madrid, mais um jornal também avança o interesse do time espanhol. O "Daily Mail" afirma que o volante inglês poderia ser o substituto ideal para Saúl Ñíguez, que pode estar a caminho do Barcelona em uma troca com Antonie Griezmann.

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