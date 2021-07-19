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futebol

PSG e Atlético de Madrid monitoram situação de Henderson, do Liverpool

Atleta de 31 anos tem mais dois anos de vínculo com os Reds, mas já conversa por renovação. PSG busca plano B após não acertar com Pogba e Atléti quer reposição a Saúl...

Publicado em 19 de Julho de 2021 às 13:18

LanceNet

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Publicado em 

19 jul 2021 às 13:18
Crédito: PETER POWELL / POOL / AFP
Enquanto negocia a renovação contratual com o Liverpool, o meio-campista Jordan Henderson começa a atrair o interesse de outros clubes do Velho Continente. De acordo com informações da imprensa britânica, Paris Saint-Germain e Atlético de Madrid brigam nos bastidores pelo atleta dos Reds.
+ Veja a tabela e os jogos da Premier League 2021/22Segundo o portal "The Athletic", Henderson é um jogador que agrada ao técnico Mauricio Pochettino, que conhece o atleta da época em que comandou o Tottenham, rival do Liverpool na Inglaterra. A chegada do capitão dos Reds seria um plano B à tentativa de contratar Paul Pogba, do Manchester United.
Do lado do Atlético de Madrid, mais um jornal também avança o interesse do time espanhol. O "Daily Mail" afirma que o volante inglês poderia ser o substituto ideal para Saúl Ñíguez, que pode estar a caminho do Barcelona em uma troca com Antonie Griezmann.
+ Messi? CR7? Kanté? Mostramos o cenário na briga pelo prêmio de melhor do mundo
Aos 31 anos, Henderson tem mais duas temporadas de contrato com o Liverpool, até junho de 2023. Em 2020/21, o jogador, no entanto, conviveu com muitas lesões e só atuou em 28 partidas no time de Jürgen Klopp.

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