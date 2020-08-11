PSG e Atalanta duelam pela primeira vaga na semifinal da Champions

Crédito: Paris Saint-Germain quer conquistar quinta taça da temporada (FRANCK FIFE / AFP

O Paris Saint-Germain retoma sua caminhada para o tão sonhado título da Liga dos Campeões nesta quarta-feira, às 16h (horário de Brasília), contra a surpresa Atalanta. Ambos os times buscam o troféu inédito, embora tenham uma gigantesca diferença de investimentos. No entanto, o jogo único pode equilibrar as ações e tornar a partida ainda mais emocionante.O técnico Thomas Tuchel enfrenta dúvidas e problemas na equipe, como em relação a lesão de Mbappé e Verratti, além da suspensão de Di María. Ainda assim, o alemão se mostra confiante com o que seu elenco mostrou até agora na competição e quer seguir se impondo.

- Eu sinto que a equipe está jogando junta. Eles não estão apenas juntos quando estão atacando, mas também trabalham, sofrem e ficam juntos quando não têm a bola. Essa é a chave, pois a nossa equipe tem muita qualidade, temos muitos jogadores de ataque, mas temos que encontrar o equilíbrio. Uma boa defesa será muito importante contra a Atalanta.

O clube italiano também estará desfalcado de Ilicic, principal atacante do plantel na competição, que passa por problemas pessoais. O meio-campista Marten De Roon comentou sobre a vantagem do jogo único e mostrou empolgação para o duelo.

- Jogar 90 minutos contra uma equipe mais forte é menos difícil do que jogar 180. Neste momento da competição você quer enfrentar os melhores. O desafio é muito difícil, somos zebras, mas faremos o nosso melhor.