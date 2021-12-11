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futebol

PSG divulga previsão de volta de Neymar: após a segunda metade de janeiro

Brasileiro se recupera de uma lesão no tornozelo esquerdo desde novembro e o clube francês espera contar com o jogador para as oitavas da Champions League
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LanceNet

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Publicado em 

11 dez 2021 às 16:39

Publicado em 11 de Dezembro de 2021 às 16:39

Neste sábado, o Paris Saint-Germain confirmou a previsão de retorno de Neymar após lesão - que foi divulgada inicialmente que o tratamento seria de seis até oito semanas. O brasileiro se recupera de uma lesão no tornozelo esquerdo, sofrida no final de novembro, no duelo com o Saint-Étienne.Neymar vai continuar se recuperando de lesão no Centro de Treinamento Camps Des Loges. O brasileiro já iniciou o tratamento, mas segue com o apoio de muletas para locomoção.
> PSG x Monaco: saiba onde assistir, horário e escalações do jogo do Campeonato Francês
O Paris Saint-Germain espera contar com Neymar para as oitavas de final da Champions League, que acontecerá na segunda metade de fevereiro. O sorteio desta fase será realizado nesta segunda-feira, dia 13.
Crédito: Neymarserecuperadelesãonotornozelo(Foto:FRANCKFIFE/AFP

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