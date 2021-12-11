PSG divulga previsão de volta de Neymar: após a segunda metade de janeiro

Neste sábado, o Paris Saint-Germain confirmou a previsão de retorno de Neymar após lesão - que foi divulgada inicialmente que o tratamento seria de seis até oito semanas. O brasileiro se recupera de uma lesão no tornozelo esquerdo, sofrida no final de novembro, no duelo com o Saint-Étienne.Neymar vai continuar se recuperando de lesão no Centro de Treinamento Camps Des Loges. O brasileiro já iniciou o tratamento, mas segue com o apoio de muletas para locomoção.