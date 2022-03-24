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futebol

PSG deve pagar multa gigantesca caso opte por demitir Pochettino

Comandante argentino é especulado no Manchester United e criticado na França...
LanceNet

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Publicado em 

24 mar 2022 às 12:59

Publicado em 24 de Março de 2022 às 12:59

O Paris Saint-Germain deve desembolsar 20 milhões de euros (R$ 107 milhões) caso queira demitir Mauricio Pochettino e sua comissão técnica ao fim da atual temporada, segundo o "L'Équipe". O comandante argentino possui contrato com a equipe francesa até 2023.Pochettino é o técnico mais bem pago da Ligue 1, com um salário de 1,1 milhão de euros (R$ 5,8 milhões)brutos por mês, e um dos maiores da Europa. O argentino segue somente atrás de Diego Simeone, Pep Guardiola, Jurgen Klopp, Antonio Conte e Massimiliano Allegri.
> Veja a tabela da Ligue 1
Em sua história recente, o Paris Saint-Germain possui outros casos em que também teve que pagar uma multa de rescisão de contrato. Em 2016, Laurent Blanc recebeu cerca de 22 milhões de euros (R$ 117 milhões na cotação atual), enquanto Thomas Tuchel ganhou oito milhões de euros (R$ 42 milhões na cotação atual) em 2020.
Mauricio Pochettino chegou após a demissão do comandante alemão, mas não conseguiu ter o sucesso esperado. Na atual temporada, com atletas de peso, como Messi, Neymar e Mbappé no setor ofensivo, o PSG caiu nas oitavas de final da Champions League e da Copa da França.
Crédito: MauricioPochettinobalançanocargodetécnicodoPSG(Foto:JAVIERSORIANO/AFP

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