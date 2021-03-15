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futebol

PSG deve contratar seguranças para jogadores e familiares

Na noite do último domingo, Di María e Marquinhos sofreram com assaltos enquanto estavam na partida em que o Paris Saint-Germain perdeu para o Nantes...

Publicado em 15 de Março de 2021 às 13:36

LanceNet

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Publicado em 

15 mar 2021 às 13:36
Crédito: C. Gavelle / PSG
O Paris Saint-Germain está providenciando a contratação de seguranças 24 horas para todos os jogadores do elenco após os assaltos nas casas de Di María e Marquinho no último domingo, segundo o “L’Equipe”. O objetivo é garantir a segurança dos familiares dos atletas, inclusive de quem já conta com o serviço particular, casos de Neymar e Mbappé.O argentino teve itens roubados de sua residência avaliados em 500 mil euros (mais de R$ 3 milhões) e sua esposa e filhas foram mantidas como reféns, enquanto o pai do zagueiro brasileiro, Marcos Barros Correa, sofreu golpes dos criminosos no rosto, peito e costelas. No entanto, Marquinhos afirmou que sua família estava bem após o susto.
> Veja a tabela da Ligue 1
Di María e Marquinhos não são as primeiras vítimas do PSG que sofreram assaltos. No último mês de janeiro, Mauro Icardi também teve a casa invadida e itens roubados, enquanto estava viajando com o elenco. Daniel Alves e Choupo-Moting também foram vítimas de bandidos na época em que atuavam na França.

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