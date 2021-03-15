PSG deve contratar seguranças para jogadores e familiares

O Paris Saint-Germain está providenciando a contratação de seguranças 24 horas para todos os jogadores do elenco após os assaltos nas casas de Di María e Marquinho no último domingo, segundo o “L’Equipe”. O objetivo é garantir a segurança dos familiares dos atletas, inclusive de quem já conta com o serviço particular, casos de Neymar e Mbappé.O argentino teve itens roubados de sua residência avaliados em 500 mil euros (mais de R$ 3 milhões) e sua esposa e filhas foram mantidas como reféns, enquanto o pai do zagueiro brasileiro, Marcos Barros Correa, sofreu golpes dos criminosos no rosto, peito e costelas. No entanto, Marquinhos afirmou que sua família estava bem após o susto.