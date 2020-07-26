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PSG deseja contratar o atacante brasileiro Matheus Cunha

Segundo a rádio 'RMC Sport', equipe parisiense pretende contar com mais um brasileiro em seu elenco. Leonardo, diretor de futebol, mantém contato com os representantes do atleta...
LanceNet

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Publicado em 

26 jul 2020 às 19:47

Publicado em 26 de Julho de 2020 às 19:47

Crédito: Stuart Franklin/AFP
Apesar da pandemia, o Paris Saint-Germain segue em busca de reforços para próxima temporada. Com isso, o time de Neymar e cia pretende contar com mais um brasileiro em seu elenco. Trata-se do atacante Matheus Cunha, 21 anos, grande destaque do Hertha Berlim, da Alemanha, e artilheiro do pré-olímpico.
De acordo com a rádio francesa 'RMC Sport', Leonardo, atual diretor de futebol da equipe parisiense, mantém contato com os representantes do brasileiro e deve apresentar uma proposta oficial após o término da participação dos franceses nesta edição da Champions League. Vale lembrar que o time enfrentará a Atalanta nas quartas da competição, no dia 12 de agosto.
Atualmente, o atleta tem contrato até junho de 2024 e chegaria para substituir Cavani, que deixou a equipe após sete anos, e ser uma sombra para Mauro Icardi, único centroavante do time. Caso Matheus assine com os franceses, ele se juntará aos brasileiros Marquinhos e Neymar, já que Thiago Silva está de saída do Parque dos Príncipes.
Matheus apareceu no ano passado com muito destaque com a camisa do RB Leipzig. No entanto, em janeiro, foi artilheiro do pré-olímpico ao defender a seleção brasileira, e garantir uma vaga nos Jogos de Tóquio, adiados para 2021. Na mesma época, se transferiu para o Hertha Berlin, e teve um ótimo desempenho, marcando cinco gols em 11 jogos.

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