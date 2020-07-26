PSG deseja contratar o atacante brasileiro Matheus Cunha

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Apesar da pandemia, o Paris Saint-Germain segue em busca de reforços para próxima temporada. Com isso, o time de Neymar e cia pretende contar com mais um brasileiro em seu elenco. Trata-se do atacante Matheus Cunha, 21 anos, grande destaque do Hertha Berlim, da Alemanha, e artilheiro do pré-olímpico.

De acordo com a rádio francesa 'RMC Sport', Leonardo, atual diretor de futebol da equipe parisiense, mantém contato com os representantes do brasileiro e deve apresentar uma proposta oficial após o término da participação dos franceses nesta edição da Champions League. Vale lembrar que o time enfrentará a Atalanta nas quartas da competição, no dia 12 de agosto.

Atualmente, o atleta tem contrato até junho de 2024 e chegaria para substituir Cavani, que deixou a equipe após sete anos, e ser uma sombra para Mauro Icardi, único centroavante do time. Caso Matheus assine com os franceses, ele se juntará aos brasileiros Marquinhos e Neymar, já que Thiago Silva está de saída do Parque dos Príncipes.