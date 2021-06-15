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PSG descarta participação de Mbappé nas Olimpíadas de Tóquio

Clubes franceses não têm interesse em liberar jogadores para a disputa do torneio. Situação impacta a Seleção Brasileira, que não terá Marquinhos e Neymar...
LanceNet

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Publicado em 

15 jun 2021 às 13:23

Publicado em 15 de Junho de 2021 às 13:23

Crédito: JONATHAN NACKSTRAND / AFP
Principal nome da seleção francesa, o atacante Kylian Mbappé não participará dos Jogos Olímpicos de Tóquio, no Japão, entre julho e agosto. Segundo informações do jornal "L'Équipe", o Paris Saint-Germain não vai liberar o atacante, que tem idade para disputar o torneio.
+ Veja a tabela e os jogos da EurocopaAinda de acordo com o portal, os clubes do Campeonato Francês não têm interesse em liberar seus jogadores, o que impacta diretamente na Seleção Brasileira. Além de Mbappé, o PSG não irá liberar Marquinhos e Neymar para o time de André Jardine.
- É apenas um sonho dele. Vai ser complicado. Entre a Eurocopa, onde esperamos ir suficientemente longe, e a distância para o início dos Jogos Olímpicos, com as sessões de treino, hoje me parece utópico - disse Noël Le Graët, presidente da Federação Francesa de Futebol, à "RTL".
+ Vini Jr. nos planos de Ancelotti, Coutinho na mira de ingleses, Fernandinho perto de renovar… A movimentação dos brasileiros na Europa
A França está no Grupo A das Olimpíadas, ao lado de Japão, México e África do Sul. A estreia dos franceses será no dia 22 de julho, contra os mexicanos. Clique aqui e veja a tabela completa.

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