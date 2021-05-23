PSG derrota o Brest, faz sua parte, mas Lille vence e fica com o título do Campeonato Francês

Crédito: FRANCK FIFE / AFP

Neste domingo, o PSG viajou para enfrentar o Brest no Stade Francis-Le Blé, em Brest (FRA). Embora tenha feito sua parte e vencido a partida por 2 a 0, o PSG não conseguiu o tetracampeonato do Francês, por conta do triunfo do então campeão Lille diante do Angers. Os gols da partida foram feitos por Di María e Mbappé e, além disso, Neymar ainda perdeu pênalti no primeiro tempo.

> Veja a classificação do Campeonato FrancêsNEYMAR PERDE PÊNALTI

Com muitas dificuldades para criar jogadas, o PSG pouco conseguia produzir, até o lampejo de Di María, aos 18 minutos. Assim, depois de uma boa jogada individual na beirada esquerda da área, o jogador foi derrubado por Faivre e a arbitragem, de imediato, marcou a penalidade. No entanto, na cobrança, o brasileiro Neymar acabou deslocando muito do goleiro, e viu sua finalização ir para fora, desperdiçando, assim, a oportunidade de abrir o placar.

GOL OLÍMPICO

Aos 37 minutos, já na reta final da primeira etapa, Di María foi novamente fundamental para o PSG. Assim, o jogador que já havia sofrido o pênalti no início da partida, foi inteligente e cobrou o escanteio com uma batida fechada. Com isso, Di María ainda deu sorte, uma vez que na cobrança a bola desviou em Faivre, encobrindo completamente o goleiro Larssoneaur para fazer o 1 a 0.

QUASE SAI GOLAÇO

Depois de um início de segundo tempo devagar, o PSG acordou e quase saiu uma pintura. Isso porque, em falta próxima a área, Di María, que chamou a responsabilidade durante toda a partida, cobrou muito bem, mas viu a bola passar perto da trave e ir para fora.

CHANCES PERDIDAS

O PSG tinha a posse de bola para si, mas o Brest estava ligado na partida. Dessa forma, aos 19, Belkebla deu um lindo passe em profundidade para Charbonnier, que quebrou completamente o sistema defensivo da equipe de Pochettino. Entretanto, o atacante bateu mal e Navas fez defesa tranquila. Minutos depois, porém, o Brest chegou novamente e, aí sim, o costarriquenho teve que trabalhar, uma vez que Faivre cabeceou a queima roupa, mas não conseguiu superar o goleiro.

MBAPPÉ AMPLIA

Aos 26, contudo, o Brest provou do seu próprio veneno. Depois de chegar com perigo, a equipe mandante desorganizou sua defesa e foi vítima do infalível Mbappé. Após bom lançamento, o francês disparou pelo meio, ganhou do goleiro na velocidade e, com o gol livre, finalizou para ampliar o placar.

TABELA FINAL