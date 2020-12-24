PSG demite Thomas Tuchel após goleada no Francês; argentino é o favorito para assumir

Crédito: Franck Fife / AFP

Fim de linha para Thomas Tuchel no Paris Saint-Germain. Nem mesmo a goleada de 4 a 0 sobre o Strasbourg, nesta quarta-feira, foi capaz de dar um fôlego a essa relação que já vinha desgastada. De acordo com informações de diversos veículos da Europa, nesta quinta-feira, véspera de Natal, o clube francês decidiu demitir o treinador alemão após dois anos e meio de trabalho.

+ Haaland, Neymar, Lewandowski… listamos 20 nomes que têm tudo para serem os craques da décadaClassificado para as oitavas de final da Liga dos Campeões apenas na última rodada da fase de grupos, o PSG vem enfrentando um primeiro turno irregular no Campeonato Francês. Após quatro derrotas em 17 rodadas, a equipe de Neymar, Mbappé e cia. ocupa atualmente a terceira posição, com um ponto a menos que Lyon e Lille.

Para o lugar do alemão, o PSG já tem um favorito: Maurício Pochettino. De acordo com a imprensa europeia, o argentino, que está sem clube desde a saída do Tottenham, já recebeu contatos da diretoria parisiense e pode ser anunciado como novo comandante nas próximas horas. O objetivo principal, além de manter a supremacia nacional, é conquistar a Liga dos Campeões. O primeiro adversário da equipe no mata-mata será o Barcelona, em fevereiro.

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