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futebol

PSG conta com volta de Neymar para encarar Olympique de Marseille

Atual campeão francês quer se recuperar de derrota sofrida na primeira rodada contra o Lens, mas ainda não irá contar com Marquinhos, Mbappé e Icardi neste domingo...

Publicado em 12 de Setembro de 2020 às 14:57

LanceNet

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Publicado em 

12 set 2020 às 14:57
Crédito: LLUIS GENE/AFP
Após perder para o Lens na estreia do Campeonato Francês com muitos desfalques, o Paris Saint-Germain conta com a volta de Neymar para encarar o Olympique de Marseille neste domingo, às 16h (horário de Brasília). O duelo marca o confronto entre o atual campeão contra o atual vice-campeão e promete muita emoção.O técnico Thomas Tuchel lamentou que a partida seja disputada na 3º rodada por acreditar que os times não estão em suas melhores formas. O alemão espera uma partida muito difícil e espera se recuperar na tabela.
- Queremos vencer depois dessa derrota para o Lens. O Olympique é uma equipe muito forte, com qualidade no meio e na frente, além de um grande treinador. Espero um jogo difícil, contra uma equipe que vem treinando há várias semanas, mas temos que mostrar nosso melhor. Navas, Di María, Paredes e Neymar estarão com o grupo.
Além deste duelo que deve valer briga pelas primeiras posições no futuro da competição, o Lille, que sonha em brigar por vaga da Liga dos Campeões, encara o Metz às 8h (horário de Brasília). O Rennes, do brasileiro Raphinha e 3º colocado na última temporada, viaja para enfrentar o Nimes, às 10h (horário de Brasília) e buscar a liderança. Já o Monaco recebe o Nantes, às 12h (horário de Brasília).

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