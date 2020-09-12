PSG conta com volta de Neymar para encarar Olympique de Marseille

Crédito: LLUIS GENE/AFP

Após perder para o Lens na estreia do Campeonato Francês com muitos desfalques, o Paris Saint-Germain conta com a volta de Neymar para encarar o Olympique de Marseille neste domingo, às 16h (horário de Brasília). O duelo marca o confronto entre o atual campeão contra o atual vice-campeão e promete muita emoção.O técnico Thomas Tuchel lamentou que a partida seja disputada na 3º rodada por acreditar que os times não estão em suas melhores formas. O alemão espera uma partida muito difícil e espera se recuperar na tabela.

- Queremos vencer depois dessa derrota para o Lens. O Olympique é uma equipe muito forte, com qualidade no meio e na frente, além de um grande treinador. Espero um jogo difícil, contra uma equipe que vem treinando há várias semanas, mas temos que mostrar nosso melhor. Navas, Di María, Paredes e Neymar estarão com o grupo.