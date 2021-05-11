PSG considera liberar Mbappé para os Jogos Olímpicos de Tóquio

O Paris Saint-Germain pode liberar Mbappé para a disputa dos Jogos Olímpicos de Tóquio, segundo a imprensa francesa. Leonardo, diretor esportivo do clube, acredita que satisfazer uma das vontades do atacante poderia facilitar e destravar as negociações por um novo acordo.Há um ano, esta hipótese era descartada, pois os clubes não são obrigador a ceder seus atletas para as Olimpíadas por não se tratar de uma data Fifa. No entanto, este agrado é visto como uma carta na manga para que ambas as partes voltem a conversar e busquem um final feliz.