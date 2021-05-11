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futebol

PSG considera liberar Mbappé para os Jogos Olímpicos de Tóquio

Clube acredita que satisfazer desejos do atacante pode facilitar as negociações por uma renovação contratual. Atacante tem acordo com a equipe até 2022...

Publicado em 11 de Maio de 2021 às 09:04

LanceNet

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Publicado em 

11 mai 2021 às 09:04
Crédito: ANNE-CHRISTINE POUJOULAT / AFP
O Paris Saint-Germain pode liberar Mbappé para a disputa dos Jogos Olímpicos de Tóquio, segundo a imprensa francesa. Leonardo, diretor esportivo do clube, acredita que satisfazer uma das vontades do atacante poderia facilitar e destravar as negociações por um novo acordo.Há um ano, esta hipótese era descartada, pois os clubes não são obrigador a ceder seus atletas para as Olimpíadas por não se tratar de uma data Fifa. No entanto, este agrado é visto como uma carta na manga para que ambas as partes voltem a conversar e busquem um final feliz.
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Mbappé deve ser convocado para a disputa da Eurocopa a partir do próximo mês de junho, enquanto os Jogos Olímpicos começam em julho. Com isso, o atleta não teria muito tempo para descansar após duas temporadas desgastantes por conta da pandemia da Covid-19.

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