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PSG confirma volta de Neymar à França para dar sequência ao tratamento da lesão na coxa

Craque do Paris Saint-Germain foi cortado da relação da Seleção Brasileira na última quinta-feira e continuará tratamento no centro de treinamentos do clube francês...

Publicado em 13 de Novembro de 2020 às 19:03

LanceNet

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Publicado em 

13 nov 2020 às 19:03
Crédito: OZAN KOSE / AFP
Após ser cortado da Seleção Brasileira que disputa as Eliminatórias nesta sexta-feira e na próxima terça, dia 17, o atacante Neymar voltará para a França para continuar o tratamento da lesão na coxa esquerda com os médicos do PSG. O clube francês, através de seu site oficial, confirmou a informação.
+ VEJA A TABELA DO CAMPEONATO FRANCÊS- Neymar Jr. se juntará ao Paris e ao centro de treinamento Ooredoo em breve para continuar seu programa, já que a equipe médica da Seleção Brasileira não quis correr nenhum risco para a partida do dia 17 de novembro. É uma decisão que honra a confiança e a colaboração entre o Paris Saint-Germain e a equipe da Seleção Brasileira - comunicou o PSG.
Neymar se machucou no dia 28 de outubro, em partida contra o Istambul Basaksehir, pela Liga dos Campeões, por volta dos 20 minutos do primeiro tempo. Na ocasião, o atacante deixou o campo para dar lugar a Sarabia e se dirigiu aos vestiários imediatamente.
Dois dias após a lesão de Neymar, o técnico do Paris Saint-Germain, Thomas Tuchel, afirmou em entrevista coletiva que o jogador dificilmente teria condições de jogo na Data-Fifa e que esperava ter o atleta à disposição apenas após a pausa internacional.
- Honestamente, eu acho que não é possível ele jogar (com a Seleção). Se ele jogar quer dizer que ele não tem lesão, mas é uma mensagem ruim porque ele está machucado. A informação que eu tenho é que ele volta depois da pausa - disse Tuchel na ocasião.
Diante deste cenário, a Seleção Brasileira optou por não cortar Neymar da lista de convocados e manteve o jogador na lista. Na última segunda-feira, o camisa 10 se apresentou na Granja Comary e deu sequência ao tratamento da lesão. Na quinta, porém, após chegar em São Paulo, local do jogo contra a Venezuela nesta sexta, e realizar exames de imagem, o craque do PSG foi cortado da relação.
Para seu lugar, Tite convocou Pedro, do Flamengo, ainda antes de saber se o jogador seria ou não cortado da relação.

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