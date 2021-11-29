PSG confirma lesão de Neymar, que irá perder algumas semanas de jogo

O Paris Saint-Germain confirmou que Neymar sofreu uma entorse no tornozelo esquerdo. De acordo com o Departamento Médico do líder da Ligue 1, o atacante brasileiro deve desfalcar a equipe de Mauricio Pochettino entre seis a oito semanas.O camisa 10 do PSG sofreu a lesão na segunda etapa do confronto contra o Saint-Etienne, pelo Campeonato Francês. No confronto, o time de Neymar derrotou o rival por 3 a 1 com gols de Marquinhos (2) e Di María e segue com larga vantagem sobre os demais adversários da competição.

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Com a lesão, o brasileiro irá perder, no mínimo, cinco partidas pelo Paris Saint-Germain, sendo quatro pela Ligue 1 e a última rodada da fase de grupos da Champions League diante do Club Brugge. Embora não haja confirmação, o atleta poderia se recuperar para atuar no duelo contra o Lyon, no dia nove de janeiro.

Na atual temporada, Neymar não possui grandes números, mas segue tendo uma participação importante no elenco do PSG. Em 14 jogos pela equipe, o camisa 10 anotou apenas três gols, sendo um de pênalti, e contribuiu com três assistências.