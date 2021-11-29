Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

PSG confirma lesão de Neymar, que irá perder algumas semanas de jogo

Atacante brasileiro sofreu uma entorse no tornozelo no confronto contra o Saint-Etienne, pelo Campeonato Francês, e irá desfalcar o clube de seis a oito semanas...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

29 nov 2021 às 12:38

Publicado em 29 de Novembro de 2021 às 12:38

O Paris Saint-Germain confirmou que Neymar sofreu uma entorse no tornozelo esquerdo. De acordo com o Departamento Médico do líder da Ligue 1, o atacante brasileiro deve desfalcar a equipe de Mauricio Pochettino entre seis a oito semanas.O camisa 10 do PSG sofreu a lesão na segunda etapa do confronto contra o Saint-Etienne, pelo Campeonato Francês. No confronto, o time de Neymar derrotou o rival por 3 a 1 com gols de Marquinhos (2) e Di María e segue com larga vantagem sobre os demais adversários da competição.
> Veja a tabela da Ligue 1
Com a lesão, o brasileiro irá perder, no mínimo, cinco partidas pelo Paris Saint-Germain, sendo quatro pela Ligue 1 e a última rodada da fase de grupos da Champions League diante do Club Brugge. Embora não haja confirmação, o atleta poderia se recuperar para atuar no duelo contra o Lyon, no dia nove de janeiro.
Na atual temporada, Neymar não possui grandes números, mas segue tendo uma participação importante no elenco do PSG. Em 14 jogos pela equipe, o camisa 10 anotou apenas três gols, sendo um de pênalti, e contribuiu com três assistências.
Crédito: Neymarsaiudemacacomumaentorsenotornozelo(JEFFPACHOUD/AFP

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
'Brasil é o país da comédia, das historinhas novelescas, fazer terror não é fácil': a escritora brasileira finalista de um dos mais importantes prêmios do mundo
Imagem de destaque
Saiba quem vai assumir a Secretaria de Esportes no governo do ES
Imagem de destaque
O que Trump pode fazer militarmente se Irã não responder a seu ultimato

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados