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PSG confirma lesão de Neymar e ausência é estimada em quatro semanas

Atacante teve um problema no no adutor longo esquerdo durante a partida contra o Caen pela Copa da França...
LanceNet

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Publicado em 

11 fev 2021 às 12:42

Publicado em 11 de Fevereiro de 2021 às 12:42

Crédito: SAMEER AL-DOUMY / AFP
O Paris Saint-Germain confirmou, nesta quinta-feira, uma lesão no adutor longo esquerdo de Neymar. O jogador passou por exames e a estimativa de retorno é de quatro semanas.
VEJA A TABELA DO CAMPEONATO FRANCÊS
Neymar se lesionou na quarta-feira, no jogo entre Paris Saint-Germain e Coen, pela primeira rodada da Copa da França. O brasileiro deixou o campo aos 15 minutos do segundo tempo para a entrada de Mbappé.Dessa forma, o camisa 10 do PSG não estará em campo pelas oitavas de final da Liga dos Campeões contra o Barcelona. Essa será a quarta ausência de Neymar nesta fase da competição desde que chegou ao clube francês.

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