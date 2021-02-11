PSG confirma lesão de Neymar e ausência é estimada em quatro semanas

O Paris Saint-Germain confirmou, nesta quinta-feira, uma lesão no adutor longo esquerdo de Neymar. O jogador passou por exames e a estimativa de retorno é de quatro semanas.

Neymar se lesionou na quarta-feira, no jogo entre Paris Saint-Germain e Coen, pela primeira rodada da Copa da França. O brasileiro deixou o campo aos 15 minutos do segundo tempo para a entrada de Mbappé.Dessa forma, o camisa 10 do PSG não estará em campo pelas oitavas de final da Liga dos Campeões contra o Barcelona. Essa será a quarta ausência de Neymar nesta fase da competição desde que chegou ao clube francês.