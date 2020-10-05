Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

PSG confirma a chegada de Rafinha, ex-Barcelona

Meia brasileiro chega sem custos para o time da capital francesa.
Barça fica com 35% de uma venda futura...
LanceNet

Publicado em 05 de Outubro de 2020 às 20:24

Crédito: (Reprodução
O Paris Saint-Germain confirmou um novo reforço e vai aumentar a legião brasileira no clube. O time da capital francesa fechou com o meia Rafinha, ex-Barcelona, até o meio de 2023. De acordo com a imprensa espanhola, Radinha chega sem custos para o PSG. Entretanto, o Barça poderá receber até três milhões de euros, caso metas sejam cumpridas, e ficará com 35% do valor de uma futura venda.
O novo camisa 12 do PSG jogou pelo Celta de Vigo na última temporada. Pelo clube espanhol, Rafinha disputou 30 jogos e anotou quatro gols. O brasileiro é o quarto reforço do atual campeão francês. Antes dele, chegaram ao clube o lateral-direito italiano Alessandro Florenzi, o volante português Danilo e o atacante italiano Moise Kean.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados