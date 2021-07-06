PSG começa pré-temporada ainda sem estrelas da Euro e Copa América

O Paris Saint-Germain iniciou as suas preparações para a temporada 2020/2021 nesta terça-feira. Sem os seus principais craques, de férias por conta da Eurocopa e da Copa América, o clube francês começou a pré-temporada com o elenco incompleto.
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