PSG busca reformular elenco e Neymar é peça descartável

O Paris Saint-Germain deve passar por uma grande reformulação no elenco para a próxima temporada e Neymar é tratado como uma peça descartável, segundo a "Sky Sports". No entanto, o camisa 10, que tem contrato com o clube até 2025, não deve deixar a França por menos de 90 milhões de euros (R$ 476 milhões).Após a conquista do título do Campeonato Francês, o craque da equipe afirmou que os torcedores do PSG deveriam aguentá-lo pelos próximos três anos. Embora o atleta esteja na lista de jogadores que podem se transferir, ainda não há informações sobre interessados na contratação do astro da Seleção Brasileira.