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futebol

PSG busca reformular elenco e Neymar é peça descartável

Segundo jornal inglês, Messi irá permanecer na próxima temporada, mas brasileiro é dúvida...
LanceNet

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Publicado em 

27 abr 2022 às 09:03

Publicado em 27 de Abril de 2022 às 09:03

O Paris Saint-Germain deve passar por uma grande reformulação no elenco para a próxima temporada e Neymar é tratado como uma peça descartável, segundo a "Sky Sports". No entanto, o camisa 10, que tem contrato com o clube até 2025, não deve deixar a França por menos de 90 milhões de euros (R$ 476 milhões).Após a conquista do título do Campeonato Francês, o craque da equipe afirmou que os torcedores do PSG deveriam aguentá-lo pelos próximos três anos. Embora o atleta esteja na lista de jogadores que podem se transferir, ainda não há informações sobre interessados na contratação do astro da Seleção Brasileira.
> Veja a tabela da Ligue 1
Por outro lado, Lionel Messi, que chegou no ano passado ao PSG, segue sendo parte do projeto do clube. Além disso, o camisa 30, que tem vínculo com a equipe até 2023, também está comprometido em cumprir o acordo firmado assim que deixou o Barcelona.
Enquanto a permanência do argentino é certa, a continuidade dos trabalhos de Mauricio Pochettino, técnico do Paris Saint-Germain, e de Leonardo, diretor de futebol, também são incógnitas. Já Kylian Mbappé está em fim de contrato e ainda não decidiu seu futuro.
Crédito: NeymarécolocadoemlistadeatletasquepodemsetransferirdoPSG(Foto:THOMASCOEX/AFP

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