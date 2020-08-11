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futebol

PSG busca a contratação de Anthony Lopes, do Lyon

Goleiro já foi contactado pelo dirigente do clube parisiense.
Ele é um sonho antigo de Leonardo...
LanceNet

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Publicado em 

11 ago 2020 às 12:21

Publicado em 11 de Agosto de 2020 às 12:21

Crédito: Sergei Supinsky / AFP
Desejo antigo de Leonardo, diretor de futebol do PSG, Anthony Lopes pode se juntar ao clube parisiense. Segundo a "France Football", o brasileiro já entrou em contato com o goleiro para saber sobre a disponibilidade do jogador em se mudar para Paris. Titular indiscutível no Lyon desde 13/14, Lopes é um dos melhores goleiros da Ligue 1. Ele já havia sido abordado por Leonardo na última janela, porém já negociava uma renovação com o Lyon. Ele tem contrato até 2023. Além de Lopes, o Paris Saint-Germain avançou em um empréstimo de Sergio Rico, do Sevilla, para ser reserva de Keylor Navas.

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