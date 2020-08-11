PSG busca a contratação de Anthony Lopes, do Lyon

Desejo antigo de Leonardo, diretor de futebol do PSG, Anthony Lopes pode se juntar ao clube parisiense. Segundo a "France Football", o brasileiro já entrou em contato com o goleiro para saber sobre a disponibilidade do jogador em se mudar para Paris. Titular indiscutível no Lyon desde 13/14, Lopes é um dos melhores goleiros da Ligue 1. Ele já havia sido abordado por Leonardo na última janela, porém já negociava uma renovação com o Lyon. Ele tem contrato até 2023. Além de Lopes, o Paris Saint-Germain avançou em um empréstimo de Sergio Rico, do Sevilla, para ser reserva de Keylor Navas.