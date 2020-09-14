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futebol

PSG apoia Neymar após atacante acusar racismo de adversário

Clube francês se colocou ao lado do brasileiro, que acusou Álvaro González, do Olympique de Marselha, de chamá-lo de 'macaco'. Liga francesa está investigando o caso...

Publicado em 14 de Setembro de 2020 às 14:48

LanceNet

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Publicado em 

14 set 2020 às 14:48
Crédito: Franck Fife / AFP
O Paris Saint-Germain se pronunciou oficialmente sobre o episódio envolvendo o atacante Neymar, que diz ter sido alvo de racismo na derrota parisiense para o Olympique de Marselha, no último domingo, pelo Campeonato Francês. Através de seu site oficial, a equipe da Cidade Luz ficou ao lado do camisa 10 e disse que "não há espaço para racismo na sociedade" (veja a nota abaixo).Neymar acusou o zagueiro Álvaro González de injúria racial e disse que o defensor o chamou de "macaco filho da p...". O craque do PSG chegou a denunciar a ofensa ao árbitro. No fim da partida, o brasileiro foi expulso por dar um soco na cabeça do jogador adversário.
Segundo a rádio "RMC", a Liga de Futebol Profissional (LFP), que organiza o Campeonato Francês, abriu uma investigação sobre o caso. Se condenado, Álvaro González pode pegar até 10 jogos de suspensão.
VEJA O COMUNICADO DO PARIS SAINT-GERMAIN"​O Paris Saint-Germain apoia fortemente Neymar Jr, que disse ter sido vítima de insultos racistas de um jogador adversário
O Clube lembra que não há espaço para o racismo na sociedade, no futebol ou em nossas vidas e conclama todos a se elevarem contra todas as suas manifestações pelo mundo.
Há mais de 15 anos, o Clube está fortemente empenhado na luta contra todas as formas de discriminação ao lado dos seus parceiros como SOS Racisme, Licra ou Sportitude.
O Paris Saint-Germain conta com a Comissão Disciplinar da LFP para investigar e lançar luz sobre estes fatos. O Clube está à sua disposição para colaborar no andamento das investigações."

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