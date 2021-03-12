PSG anuncia renovação com Di María até 2022

Crédito: Divulgação / Paris Saint-Germain

O Paris Saint-Germain anunciou, nesta sexta-feira, a renovação de contrato do atacante argentino Angel Di María. O jogador tinha contrato até o final da atual temporada, e renovou com o clube da capital francesa o final do mês de junho de 2022.

Veja a tabela do FrancêsO argentino Angel Di María renovou o seu contrato com o Paris Saint-Germain. A equipe francesa terminaria o seu vínculo com o clube em junho deste ano, mas ativou uma extensão de contrato de mais um ano, e agora está vinculado à equipe da capital francesa até o dia 30 de junho de 2022.

Di María chegou ao Paris Saint-Germain em 2015 após transferir-se do Manchester United pelo valor de 63 milhões de euros. Destaque da equipe por muitos anos, era previsto que o clube francês ativasse mais um ano de contrato para o argentino.