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futebol

PSG anuncia renovação com Di María até 2022

Argentino de 33 anos ativou extensão de contrato com o clube francês até o final da próxima temproada...

Publicado em 12 de Março de 2021 às 14:28

LanceNet

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Publicado em 

12 mar 2021 às 14:28
Crédito: Divulgação / Paris Saint-Germain
O Paris Saint-Germain anunciou, nesta sexta-feira, a renovação de contrato do atacante argentino Angel Di María. O jogador tinha contrato até o final da atual temporada, e renovou com o clube da capital francesa o final do mês de junho de 2022.
Veja a tabela do FrancêsO argentino Angel Di María renovou o seu contrato com o Paris Saint-Germain. A equipe francesa terminaria o seu vínculo com o clube em junho deste ano, mas ativou uma extensão de contrato de mais um ano, e agora está vinculado à equipe da capital francesa até o dia 30 de junho de 2022.
Di María chegou ao Paris Saint-Germain em 2015 após transferir-se do Manchester United pelo valor de 63 milhões de euros. Destaque da equipe por muitos anos, era previsto que o clube francês ativasse mais um ano de contrato para o argentino.
O clube francês anunciou a renovação do argentino nas redes sociais. Veja o post do Paris Saint-Germain sobre a extensão do vínculo de Angel Di María com a equipe.

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