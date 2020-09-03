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futebol

PSG anuncia mais três casos de coronavírus no elenco; Marquinhos é um dos infectados

Clube francês não divulga nome dos atletas, mas, segundo jornal, brasileiro está entre os casos positivos. Além de Marquinhos, Keylor Navas e Icardi são os outros dois casos...

Publicado em 03 de Setembro de 2020 às 19:13

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

03 set 2020 às 19:13
Crédito: FRANCK FIFE / AFP
O Paris Saint-Germain anunciou que mais três jogadores de seu elenco testaram positivo para o novo coronavírus. Na quarta-feira, Neymar, Di María e Paredes, que passaram férias juntos em Ibiza, também testaram positivo para a doença.O clube não divulgou o nome dos jogadores, mas, de acordo com o jornal "L'Équipe", que também revelou as identidades dos outros três atletas na quarta-feira, Marquinhos, Keylor Navas e Icardi são os jogadores infectados.
Os atletas já estão seguindo os protocolos de saúde apropriados, conforme divulgou o PSG em comunicado, mas devem perder a estreia do clube no Campeonato Francês. O time de Thomas Tuchel encara o Lens, fora de casa, no dia 10.

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