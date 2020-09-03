PSG anuncia mais três casos de coronavírus no elenco; Marquinhos é um dos infectados

O Paris Saint-Germain anunciou que mais três jogadores de seu elenco testaram positivo para o novo coronavírus. Na quarta-feira, Neymar, Di María e Paredes, que passaram férias juntos em Ibiza, também testaram positivo para a doença.O clube não divulgou o nome dos jogadores, mas, de acordo com o jornal "L'Équipe", que também revelou as identidades dos outros três atletas na quarta-feira, Marquinhos, Keylor Navas e Icardi são os jogadores infectados.