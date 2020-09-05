PSG anuncia contratação em definitivo do goleiro Sergio Rico

O Paris Saint-Germain anunciou neste sábado a contratação em definitivo do goleiro Sergio Rico, de 27 anos. O espanhol estava emprestado pelo Sevilla na última temporada e assinou contrato até junho de 2024 com os parisienses.O vínculo de empréstimo havia terminado após o fim da Liga dos Campeões, mas a negociação progrediu e Rico retorna ao clube. O site especializado "Transfermarkt" aponta que o valor do negócio foi de seis milhões de euros (R$ 37,6 milhões). Rico chega ao clube na condição de reserva imediato do costarriquenho Keylor Navas. Na última temporada, ele fez 10 partidas pelo clube - duas delas no mata-mata da Champions, após lesão do titular.