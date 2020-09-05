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futebol

PSG anuncia contratação em definitivo do goleiro Sergio Rico

Espanhol de 27 anos estava emprestado ao clube pelo Sevilla e torna vínculo permanente...

Publicado em 05 de Setembro de 2020 às 11:09

LanceNet

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Publicado em 

05 set 2020 às 11:09
Crédito: Transferência gira em torno de R$ 37 milhões, de acordo com o 'Transfermarkt' (Divulgação/PSG
O Paris Saint-Germain anunciou neste sábado a contratação em definitivo do goleiro Sergio Rico, de 27 anos. O espanhol estava emprestado pelo Sevilla na última temporada e assinou contrato até junho de 2024 com os parisienses.O vínculo de empréstimo havia terminado após o fim da Liga dos Campeões, mas a negociação progrediu e Rico retorna ao clube. O site especializado "Transfermarkt" aponta que o valor do negócio foi de seis milhões de euros (R$ 37,6 milhões). Rico chega ao clube na condição de reserva imediato do costarriquenho Keylor Navas. Na última temporada, ele fez 10 partidas pelo clube - duas delas no mata-mata da Champions, após lesão do titular.

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