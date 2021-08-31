PSG anuncia a contratação do lateral português Nuno Mendes, ex-Sporting

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O Paris Saint-Germain anunciou, nesta terça-feira, a contratação do lateral-esquerdo Nuno Mendes, ex-Sporting. O jogador português foi contratado pela equipe francesa por empréstimo com opção de compra no valor de 40 milhões de euros (R$ 242,6 milhões na cotação atual).

Veja a tabela do FrancêsNuno Mendes foi anunciado pelo Paris Saint-Germain após o fim da janela de transferências, às 19h (de Brasília) desta terça-feira. O lateral-esquerdo português deixou o Sporting por empréstimo com opção de compra no valor de 40 milhões de euros (R$ 242,6 milhões na cotação atual) e atuará pela equipe francesa.

O jogador de 19 anos é mais um reforço para o Paris Saint-Germain na maior janela de transferências da história do clube. Nesta temporada, a equipe francesa já havia assinado com craque como Lionel Messi, Sergio Ramos e Donnarumma.

O ex-Sporting é considerado a peça que faltava para o Paris Saint-Germain fechar o seu time titular. A lateral esquerda ainda era considerada uma deficiência para a equipe francesa, que improvisa o zagueiro Diallo e por vezes utiliza Kursawa na posição.