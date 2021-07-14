  • PSG anuncia a contratação do goleiro Gianluigi Donnarumma, eleito o melhor jogador da Eurocopa
PSG anuncia a contratação do goleiro Gianluigi Donnarumma, eleito o melhor jogador da Eurocopa

Goleiro italiano campeão da Eurocopa após defender pênaltis na decisão foi anunciado oficialmente pelo Paris Saint-Germain...

Publicado em 14 de Julho de 2021 às 15:18

LanceNet

Crédito: Divulgação / PSG
Nesta quarta-feira, o Paris Saint-Germain anunciou oficialmente a contratação do goleiro italiano Gianluigi Donnarumma. O jogador foi contratado sem custos pelo clube francês por estar livre no mercado após não renovar o seu contrato com o Milan.
Veja a tabela do FrancêsAos 22 anos de idade, Gianluigi Donnarumma já encontra-se em seu sexto ano como jogador profissional. O goleiro italiano não renovou o seu contrato com o Milan para a próxima temporada, e assinou sem custos com o Paris Saint-Germain.
- Estou muito feliz por fazer parte deste grande clube que é o Paris Saint-Germain. Sinto-me pronto para enfrentar este novo desafio e continuar a crescer aqui. Com o Paris, quero ganhar o máximo possível e dar alegria aos torcedores - disse Donnarumma.
Gianluigi Donnarumma assinou com o Paris Saint-Germain até o dia 30 de junho de 2026. Na equipe francesa, o italiano brigará pela vaga de goleiro titular com o costa-riquenho Keylor Navas, que ainda está com o futuro incerto no PSG.
- Temos o prazer de receber Gianluigi Donnarumma no Paris Saint-Germain. Parabenizo-o pela vitória no Euro 2020 e pelo título de melhor jogador da competição. Sei que Gianluigi receberá uma recepção calorosa de todos no clube, incluindo seus companheiros de equipe, nossa equipe e todos os torcedores parisienses - disse Nasser Al-Khelaïfi, presidente do Paris Saint-Germain.
No momento, Donnarumma ainda não ingressará no grupo do Paris Saint-Germain para iniciar os treinamentos da pré-temporada. O jogador terá as suas férias estendidas por ter disputado a Eurocopa até o último domingo, quando conquistou a competição nos pênaltis, sendo eleito o melhor jogador do torneio.

