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futebol

PSG ainda acredita na renovação de contrato com Mbappé

Nas próximas horas, Mbappé irá se tornar jogador livre no mercado e poderá assinar um pré-contrato com outra equipe, mas PSG confia em renovação até março...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

31 dez 2021 às 09:36

Publicado em 31 de Dezembro de 2021 às 09:36

O Paris Saint-Germain ainda acredita na renovação de contrato de Kylian Mbappé, segundo o "L'Équipe". O clube francês confia ter margem até março, após o fim das oitavas de final da Champions League, para buscar um acordo com o atacante.Apesar do camisa sete se tornar um atleta livre para negociar um pré-contrato com qualquer clube nas próximas horas, o jornal indica que não há nenhum pré-acordo verbal entra Mbappé e Real Madrid, principal clube interessado na contratação do jogador, neste momento.
> Veja a tabela da Ligue 1
No entanto, as negociações pela renovação entre PSG e o atacante francês não estão próximas de ser uma realidade. O atleta segue com desejo de buscar um novo destino em 2022, embora Leonardo e Al-Khelaifi sigam convencidos de que a renovação é o melhor para o clube.
Na atual temporada, Mbappé tem sido o principal destaque da equipe comandada por Mauricio Pochettino. Em 24 partidas realizadas, o atacante anotou 15 gols e contribuiu com 17 assistências.
Crédito: PSGaindasonhacompermanênciadeMbappé(FOTO:TwitterdoPSG

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