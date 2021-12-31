PSG ainda acredita na renovação de contrato com Mbappé

O Paris Saint-Germain ainda acredita na renovação de contrato de Kylian Mbappé, segundo o "L'Équipe". O clube francês confia ter margem até março, após o fim das oitavas de final da Champions League, para buscar um acordo com o atacante.Apesar do camisa sete se tornar um atleta livre para negociar um pré-contrato com qualquer clube nas próximas horas, o jornal indica que não há nenhum pré-acordo verbal entra Mbappé e Real Madrid, principal clube interessado na contratação do jogador, neste momento.