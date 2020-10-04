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futebol

PSG acerta com Moise Kean por empréstimo

Jovem atacante chega para ser reserva imediato de Mauro Icardi.
Clube parisiense perdeu Edinson Cavani e não renovou com Eric Choupo-Moting...
LanceNet

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Publicado em 

04 out 2020 às 18:23

Publicado em 04 de Outubro de 2020 às 18:23

Crédito: Sem convencer no Everton, atacante buscará experiência na França (Divulgação/Twitter do PSG
Neymar e Kylian Mbappé terão um novo companheiro de ataque. O Paris Saint-Germian fechou neste domingo a chegada de Moise Kean, italiano de apenas 20 anos. O jogador foi contratado por empréstimo de um ano junto ao Everton, da Inglaterra. O time francês não terá opção de compra ao final do vínculo.Moise Kean foi formado pela Juventus. Para ganhar experiência, o atacante foi emprestado ao Hellas Verona, onde disputou 20 jogos e fez quatro gols. De volta ao clube de Turim, ele virou uma espécie de talismã, com sete tentos em 17 partidas. Negociado com o Everton, o jogador não repetiu as boas atuações e balançou a rede apenas quatro vezes em 35 jogos.
O titular do comando de ataque do PSG é o argentino Mauro Icardi. Maior artilheiro da história do clube com 200 gols, o uruguaio Edinson Cavani deixou a equipe e o camaronês Eric Choupo-Moting não teve o contrato renovado. Por isso, o time de Thomas Tuchel precisava de uma peça para o setor ofensivo.

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