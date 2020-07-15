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PSG aceita oferta do Barcelona de Dembélé e mais de R$ 485 milhões por Neymar, afirma TV

Brasileiro deixou o clube espanhol em 2017, mas já afirmou diversas vezes que tem o sonho de voltar ao Camp Nou. Dembélé foi contratado justamente para substituir Neymar...

Publicado em 15 de Julho de 2020 às 18:13

LanceNet

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Publicado em 

15 jul 2020 às 18:13
Crédito: AFP; ANNE-CHRISTINE POUJOULAT / AFP
O atacante Neymar Jr. pode estar próximo de voltar ao Barcelona. Pelo menos é o que afirma a imprensa espanhola. De acordo com o jornalista Eduardo Inda, do programa "El Chiringuito", do canal "Mega", o clube catalão fez uma proposta ao PSG, que teria sido aceita pelos franceses.
Segundo o jornalista, a oferta foi de 80 milhões de euros (R$ 487 milhões) à vista, além do atacante Ousmane Dembélé, que foi contratado pelo Barcelona justamente após a saída de Neymar para o clube francês.
- O Barcelona segue insistindo em Neymar e o PSG está se deixando querer. Estariam dispostos a negociarem se lhes derem Dembélé. A operação seria o jogador mais 80 milhões de euros - disse Eduardo Inda.

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