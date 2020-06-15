PSG abrirá negociações com o Bayern por Lucas Hernández

O Paris Saint-Germain já começa a estudar a janela de transferências. Pensando na próxima temporada, o campeão da Ligue 1 busca a contratação de Lucas Hernández, zagueiro do Bayern de Munique.
Apesar de não estar fechado a uma possível negociação, as conversas não serão fáceis. O Bayern não aceita vendê-lo por um preço menor do que 80 milhões de euros (cerca de R$ 453 milhões).
O Paris Saint-Germain, que deseja substituir a saída de Thiago Silva, pensa que o defensor francês vale menos do que o pedido. O jogador não se adaptou muito bem à Alemanha e considera uma saída.
Na atual temporada, Hernández participou de 20 jogos, não marcou gols e nem deu assistências.