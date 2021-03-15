Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Próximo reforço do Fortaleza deve ser o meia Isaque

Jovem formado na base do Grêmio está próximo de sacramentar vinda por empréstimo para o Tricolor do Pici...

Publicado em 15 de Março de 2021 às 16:31

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

15 mar 2021 às 16:31
Crédito: Lucas Uebel/Grêmio
O processo de adquirir novas peças para o elenco do Fortaleza deve ganhar uma novidade nos próximos dias de acordo com a informação publicada inicialmente pelo portal 'UOL'. Isso porque o meia Isaque, do Grêmio, teve avanço nas tratativas para que seja emprestado pelo clube gaúcho ao Leão. >Como está a disputa da primeira fase na Copa do NordesteA ideia pautada na negociação seria para que, entrando em um elenco com quantidade menor de alternativas do que o Grêmio apresenta, Isaque consiga mais oportunidades de demonstrar seu futebol e, consequentemente, também se valorizar no mercado.
Apesar de ser natural da cidade de São Paulo, o jogador tem toda a sua formação feita na equipe do Grêmio se aproveitando, também, do recente sucesso na gestão da base do clube que revelou ótimos valores para a equipe principal como Arthur, Everton Cebolinha, Matheus Henrique, dentre outros.
Desde que teve sua primeira oportunidade na equipe profissional do clube de Porto Alegre em 2019, o atleta de 23 anos de idade já atuou em 45 oportunidades (40 delas só na temporada passada) onde balançou as redes seis vezes.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Balanços - Hospital São José - 23/04/2026
Projeto para desafogar o trânsito na Serra
Do trânsito ao esgoto: Grande Vitória ainda espera gestão integrada de seus problemas
Cartórios - 23/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados