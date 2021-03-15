Próximo reforço do Fortaleza deve ser o meia Isaque

O processo de adquirir novas peças para o elenco do Fortaleza deve ganhar uma novidade nos próximos dias de acordo com a informação publicada inicialmente pelo portal 'UOL'. Isso porque o meia Isaque, do Grêmio, teve avanço nas tratativas para que seja emprestado pelo clube gaúcho ao Leão. >Como está a disputa da primeira fase na Copa do NordesteA ideia pautada na negociação seria para que, entrando em um elenco com quantidade menor de alternativas do que o Grêmio apresenta, Isaque consiga mais oportunidades de demonstrar seu futebol e, consequentemente, também se valorizar no mercado.